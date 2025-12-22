Je li netko upao u vašu kućnu mrežu i zlorabi je? Evo kako možete provjeriti

Također, postoji i jednostavan alat koji pomaže u utvrđivanju koristi li netko vaš router ili povezane uređaje za provođenje zlonamjernih aktivnosti.

Postoje znakovi upozorenja prema kojima možete prepoznati je li došlo do neovlaštenog upada u vašu kućnu računalnu mrežu, poput neobičnih obrazaca prometa i usporavanja performansi sustava.

IP Check tvrtke GreyNoise upozorit će vas ako je vaša IP adresa uočena kako skenira internet kao dio botneta ili posredničke (proxy) mreže.

Kompromitiranje stambene IP adrese često nije očito korisniku jer i dalje možete obavljati uobičajeno poslovanje, poput streaminga, slanja e-pošte i pregledavanja weba.

Ali, u pozadini zlonamjerna ekipa sumjerava svoje aktivnosti putem vaše kućne IP adrese, potencijalno ju koristeći za bilo što u rasponu od preuzimanja korisničkih računa do distribucije zlonamjernog softvera.

Kako koristiti, kako se zaštititi?

Kako biste koristili IP Check, otvorite alat u prozoru pweb reglednika. Dobit ćete jedan od nekoliko mogućih rezultata. Ako je vaša IP adresa čista, to znači kako vaša mreža nije uhvaćena u skeniranju interneta (niti pripada bilo kojoj poznatoj infrastrukturi poslovnih usluga).

Vaša IP adresa može biti označena i u GreyNoiseovoj bazi podataka, što nije znak kompromitiranja - to je vjerojatno zato što koristite VPN, korporativnu mrežu ili pružatelja usluga u računalnom oblaku.

Alat može razlikovati IP adresu koja pripada podatkovnom centru od one koja se iskorištava.

Imajte na umu kako će korisnici Applea koji pregledavaju u Safariju s omogućenim privatnim relejem vjerojatno vidjeti poruku Possible Spoofed Traffic Detected, što također ne mora nužno biti razlog za uzbunu.

Pokušajte provjeriti svoju stvarnu IP adresu u drugom pregledniku poput Chromea ili Firefoxa kako biste to potvrdili.

Ako je vaša IP adresa identificirana kao zlonamjerna ili sumnjiva, trebali biste provesti daljnju istragu.

Otvorite li odjeljak Observed Activity, možete vidjeti kada su se dogodili prvi i posljednji posljednji slučajevi sumnjivog ponašanja i koje su vrste otkrivene, zajedno s sljedećim koracima koje možete poduzeti.

Možete se upustiti u otkrivanje zlonamjernih aktivnosti pregledom zapisnika uređaja, mrežnog prometa i obrazaca aktivnosti, ali provjera vaše IP adrese najjednostavnije je mjesto za početak, piše Life Hacker.