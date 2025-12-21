I Švicarska razmatra zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Nakon nedavne australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Baume-Schneider je za novine SonntagsBlick izjavila da bi Švicarska trebala razmotriti slične mjere.

'Rasprava u Australiji i Europskoj uniji je važna, a mora se provesti i u Švicarskoj. Otvorena sam za zabranu društvenih mreža', rekla je ministrica, članica lijevocentrističkih Socijaldemokrata.