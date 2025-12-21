NAKON AUSTRALIJE

I Švicarska razmatra zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

L. Š. / Hina

21.12.2025 u 16:35

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Švicarska mora učiniti više kako bi zaštitila djecu od rizika koje donose društvene mreže, izjavila je u nedjelju ministrica unutarnjih poslova Elisabeth Baume-Schneider, signalizirajući da je otvorena za potencijalnu zabranu korištenja platformi za mlade

Nakon nedavne australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Baume-Schneider je za novine SonntagsBlick izjavila da bi Švicarska trebala razmotriti slične mjere.

'Rasprava u Australiji i Europskoj uniji je važna, a mora se provesti i u Švicarskoj. Otvorena sam za zabranu društvenih mreža', rekla je ministrica, članica lijevocentrističkih Socijaldemokrata.

vezane vijesti

Detaljne rasprave započet će u novoj godini na temelju izvješća o tom pitanju, najavila je Baume-Schneider. 'Društvene mreže moraju preuzeti odgovornost za ono što djeca i mladi konzumiraju', istaknula je.

Australska zabrana dobila je pohvale mnogih roditelja i skupina koje se zalažu za dobrobit djece, a kritizirale su je velike tehnološke tvrtke i zagovornici slobode govora. Ranije ovog mjeseca, parlament švicarskog kantona Fribourg glasao je za zabranu korištenja mobitela u školi za djecu do 15. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ANĐELO BRZOJA, MARGINS

ANĐELO BRZOJA, MARGINS

Prvi čovjek najbrže rastuće domaće IT tvrtke: 'AI rješenja iz Hrvatske ravnopravna su onima iz ostatka svijeta'
TPORTALOV VODIČ

TPORTALOV VODIČ

Što kupiti roditeljima, bakama i djedovima? Donosimo listu gadgeta kojima nećete pogriješiti
Shogun Showdown

Shogun Showdown

Ova igra mnogima je prošla ispod radara, a fantastična je

najpopularnije

Još vijesti