U čast CroCubeu: Pokrenuta inicijativa da se 21. prosinca proglasi Danom prvog hrvatskog satelita

Tvrtka Spacemanic i Društvo za edukaciju van okvira pokrenuli su projekt izrade, programiranja i lansiranja prvog nanosatelita u orbitu pogonjenog hrvatskim know-how-om i naprednim tehnologijama.

Predsjednik HISPACE-a Bernard Ivezić naglašava kako je hrvatski doprinos misiji bio presudan, unatoč tome što je baza satelitske platforme bila komercijalna. 'Domaći su stručnjaci svojim radom omogućili da SpaceX prihvati lansiranje CroCubea u istom prostoru sa satelitima vrijednima milijune dolara. Projekt je morao zadovoljiti identična, stroga testiranja kao i veliki sustavi, što potvrđuje vrhunsku izvrsnost tima. Projekt koji je započeo kao san grupe entuzijasta, rezultirao je nizom povijesnih postignuća koja su trajno promijenila domaći znanstveni i industrijski pejzaž', izjavio je Ivezić.

Raketa Falcon 9 izbacila je CroCube u nisku Zemljinu orbitu 21. prosinca 2024., čime je Hrvatska dobila prvi objekt u svemiru s međunarodnim digitalnim identitetom – oznakom COSPAR 2024-247T i NORAD ID-om 62394. Satelit je prethodno uspješno prošao stroge regulatorne i tehničke procedure, uključujući međunarodnu koordinaciju frekvencija te uvrštavanje u globalne kataloge satelita.