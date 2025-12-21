U čast CroCubeu: Pokrenuta inicijativa da se 21. prosinca proglasi Danom prvog hrvatskog satelita

Godinu dana nakon što je prvi hrvatski satelit CroCube uspješno lansiran u orbitu raketom Falcon 9 kompanije SpaceX, domaće udruženje svemirske industrije HISPACE pokrenulo je inicijativu da se 21. prosinca proglasi Danom prvog hrvatskog satelita. Cilj je obilježavati tehnološki iskorak kojim je Hrvatska zakoračila u globalni svemirski sektor i istaknuti ulogu više od 30 volontera koji su tri godine radili na projektu
Tvrtka Spacemanic i Društvo za edukaciju van okvira pokrenuli su projekt izrade, programiranja i lansiranja prvog nanosatelita u orbitu pogonjenog hrvatskim know-how-om i naprednim tehnologijama.
Predsjednik HISPACE-a Bernard Ivezić naglašava kako je hrvatski doprinos misiji bio presudan, unatoč tome što je baza satelitske platforme bila komercijalna. 'Domaći su stručnjaci svojim radom omogućili da SpaceX prihvati lansiranje CroCubea u istom prostoru sa satelitima vrijednima milijune dolara. Projekt je morao zadovoljiti identična, stroga testiranja kao i veliki sustavi, što potvrđuje vrhunsku izvrsnost tima. Projekt koji je započeo kao san grupe entuzijasta, rezultirao je nizom povijesnih postignuća koja su trajno promijenila domaći znanstveni i industrijski pejzaž', izjavio je Ivezić.
Raketa Falcon 9 izbacila je CroCube u nisku Zemljinu orbitu 21. prosinca 2024., čime je Hrvatska dobila prvi objekt u svemiru s međunarodnim digitalnim identitetom – oznakom COSPAR 2024-247T i NORAD ID-om 62394. Satelit je prethodno uspješno prošao stroge regulatorne i tehničke procedure, uključujući međunarodnu koordinaciju frekvencija te uvrštavanje u globalne kataloge satelita.
Projekt je iznjedrio niz domaćih premijera:
- Prvi satelit sastavljen u Hrvatskoj, u čistoj sobi PMF-a Sveučilišta u Zagrebu
- Prvi hrvatski svemirski hardver u orbiti – elektronički sustav AstroTron 1000 tvrtke Pulsar Labs
- Prvi satelit s domaćom dozvolom za frekvencije pod oznakom 9A0CC, uz podršku Radio kluba Zagreb
- Prva hrvatska satelitska mobilna aplikacija koju je razvila tvrtka Exevio
- Prvi uspješan transfer svemirskog znanja u Hrvatsku iz Češke i Slovačke, preko tvrtke Spacemanic i lansiranja putem Exolauncha.
- CroCube je prvi satelit koji je od hrvatskog regulatora HAKOM-a dobio dozvolu za upotrebu frekvencija za komunikaciju s njim pod oznakom 9A0CC, a što je pomogao Željko Ulip iz Radio kluba Zagreb kroz sudjelovamnje u HRS/IARU koordinaciji
- Prvi praktični diplomski rad o izradi satelita u Hrvatskoj, na FSB-u Sveučilišta u Zagrebu.
- Prvi hrvatski svemirski objekt s NORAD ID-om (62394), uvršten u međunarodne kataloge N2YO, SatNOGS, SatelliteMap i nanosats.eu.
- Prva hrvatska COSPAR oznaka (2024-247T).
- Prvi satelit koji su građani mogli pratiti u realnom vremenu na mobitelima, uz izravnu komunikaciju i telemetriju.
Inicijativa za nacionalni praznik
Udruženje HISPACE osnovano je na temeljima energije i zajedništva stvorenog tijekom volonterskog rada na misiji CroCube, navodi se u priopćenju udruženja. Osnivači HISPACE-a ujedno su bili volonteri na toj misiji: Tanja Prlenda Skenderija, Vedrana Radetić, Jakov Čudina i Bernard Ivezić. Pri tome iz udruge s ponosom ističu da su Tanja i Vedrana, uz Danielu Jović, bile među prvim članovima tima CroCubea.
'HISPACE je dijete CroCubea. Nastali smo kroz rad na tom projektu jer smo shvatili koliki potencijal Hrvatska ima. Danas, kao neovisno udruženje, radimo na tome da taj potencijal pretvorimo u snažnu nacionalnu svemirsku industriju. Inicijativa za Dan prvog hrvatskog satelita naš je način da odamo priznanje svim volonterima CroCubea koji su praktično pokazali da se naizgled nezamislivi projekti mogu realizirati u Hrvatskoj', kaže Ivezić.
Danas HISPACE slavi Dan prvog hrvatskog satelita i nada se da će ta simbolična obljetnica od iduće godine postati nacionalni praznik i pomoći Hrvatskoj u ostvarenju strateškog cilja - punog priključivanja Europskoj svemirskoj agenciji (ESA).
Ključni događaji lansiranja (21. prosinca 2024., po hrvatskom vremenu):
12:34 – Lansiranje CroCubea s baze Vandenberg u Kaliforniji na raketi Falcon 9
14:16 – Odvajanje satelita i ulazak u stabilnu nisku orbitu
15:05 – Prva radio-veza sa Zemljom
20:16 – Prva poruka satelita iznad Hrvatske: 'Čovječe, pazi da ne ideš malen ispod zvijezda! Croatia is in space!'