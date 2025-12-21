Putin iznenadio potezom, odmah stigla i reakcija: 'Odlučit ćemo u narednim danima'

Putin vjeruje da se, ako postoji obostrana politička volja, na razgovore između njih dvojice može gledati samo pozitivno, rekao je Peskov. U petak je Macron nakon europskog samita u Bruxellesu rekao da bi Europi i Ukrajini mogao biti koristan ponovni razgovor s Putinom kako bi se Europa izravno uključila u mirovne pregovore, umjesto da ih Sjedinjene Države same vode.

"U suprotnom mi samo pregovaramo s pregovaračima koji potom razgovaraju s Rusima, a to nije optimalno", rekao je francuski predsjednik.

Ukrajinci, Amerikanci i Europljani prošlu su nedjelju i ponedjeljak u Berlinu razgovarali o mirovnom rješenju za Ukrajinu, koju je Rusija napala prije gotovo četiri godine. U Miamiju su razgovori tijekom vikenda ušli u novi krug.