Kad stvari krenu nizbrdo, sjetite se najstarijeg tehnološkog trika

Ponovno pokretanje uređaja može riješiti širok raspon problema u radu pametnih telefona, računala, televizora, satova, rutera...
Pametni telefoni, prijenosna i stolna računala te drugi uređaji postali su sastavni dio naše svakodnevice jer se oslanjamo na njih za posao, zabavu, komunikaciju i još puno toga. Stoga nije svejedno funkcioniraju li kako treba ili nam stvaraju probleme, poput sporog rada, problema s vezom, smrzavanja i rušenja...
Srećom, postoji jednostavno, prokušano i pouzdano rješenje za velik broj problema s kojima se možemo susresti pri svakodnevnom korištenju gadgeta. Ono glasi: pokušajte ponovno pokrenuti uređaj.
To će vas ionako prvo pitati nakon što napokon uspijete dobiti agenta korisničke podrške, pa zašto ne biste sami napravili taj korak? Restart/reboot može biti koristan ne samo sa smartfonima i tabletima, već i s ruterom, pametnim televizorom, pisačima, konzolom, pametnim satom...
Zašto ponovno pokretanje funkcionira?
Ponovno pokretanje rješenje je za većinu tehnoloških problema jer na vašem uređaju radi nekoliko stvari. Važno je to da briše privremenu memoriju (također poznatu kao RAM) uklanjanjem podataka iz aplikacija i procesa izvođenih u njemu.
Ovaj jednostavan čin može pomoći u poboljšanju odziva uređaja, omogućujući pohranu novijih procesa i podataka bez usporavanja starim podacima.
Brisanje memorije također pomaže u uklanjanju zastarjele predmemorije ili podataka iz aplikacija koje više ne rade ili dolazi do 'curenja' memorije i nastavljaju je zadržavati iako im nije potrebna. Ponovno pokretanje također zaustavlja nekontrolirane procese i aplikacije koji troše prekomjerne sistemske resurse, poput procesora i baterije, često zbog grešaka.
Osim toga, ponovno pokretanje osvježava sistemske resurse. Dakle uređaj se pokreće ispočetka, a operativni sustav učitava samo bitne usluge, tj. one koje su mu potrebne za nesmetan rad.
Konačno, time se resetiraju njegove mrežne komponente, poput Bluetootha, Wi-Fi-ja i mobilnih modula.
Uobičajeni problemi koje ponovno pokretanje može riješiti
Kako ponovno pokretanje briše memoriju i zaustavlja sve procese, može riješiti cijeli niz problema na koje možete naići, a jedan od uobičajenih su spore performanse i kašnjenje (lag). Time pomaže u oslobađanju memorije, ostavljajući operativnom sustavu i kritičnim procesima više resursa za nesmetan rad.
S više slobodnog prostora u memoriji, vaš će uređaj također brže reagirati, a ponovno pokretanje može pomoći i ako se neka aplikacija kontinuirano ruši ili zamrzava.
Također je to metoda za rješavanje problema s povezivanjem, poput lošeg mobilnog prijema ili nemogućnosti povezivanja uređaja s Wi-Fi-jem ili obližnjim uređajima Bluetoothom. Može i poboljšati sigurnost pametnog telefona u određenim slučajevima, npr. uklanjanjem zlonamjernog softvera koji postoji samo u memoriji.
Kada ponovno pokretanje nije dovoljno?
Općenito, ono nije rješenje za hardverske probleme, poput napuknutog zaslona i oštećenog objektiva kamere. Recimo, neće riješiti ni problem istrošene baterije – morat ćete je zamijeniti. No neće biti korisno ni ako je softver oštećen određenim vrstama zlonamjernih softverskih programa (uključujući viruse).
Također neće funkcionirati ako u aplikaciji ili operativnom sustavu postoji greška. Takve probleme možete riješiti nadogradnjom na najnovije izdanje aplikacije ili OS-a, nadajući se da su je programeri u međuvremenu uklonili. Kad je riječ o softverskim problemima, u pravilu uvijek vrijedi pokušati ponovno pokrenuti uređaj prije nego što se problem isključi kao greška.
Ako je prisutan i nakon ponovnog pokretanja, to može ukazivati na dublje hardverske ili softverske uzroke, one koje vjerojatno ne možete samostalno riješiti. U tom slučaju možete vratiti uređaj na tvorničke postavke nakon što napravite sigurnosnu kopiju podataka kako biste ga ponovno pokrenuli ili posjetiti ovlaštenog tehničara za daljnju pomoć, piše Make Use Of.