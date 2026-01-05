MINIMALIZAM

Pogledajte smartfon za ljude koji mrze smartfone, žele zaštitu privatnosti ili digitalni detoks

Miroslav Wranka

05.01.2026 u 13:01

Punkt MC03
Punkt MC03 Izvor: Punkt / Autor: Punkt
Punkt MC03 se izgledom ne razlikuje značajno od pametnih telefona s operativnim sustavom Android, ali nudi bitno ograničenije iskustvo korištenja

Njemačka tvrtka Punkt ranije je predstavila uređaje MP01 i MP02, minimalističke plastične ploče s malim zaslonom i nizom velikih, fizičkih tipki.

Osmišljeni su kako bi suzbili beskonačno surfanje i listanje te omogućili korištenje mobitela kad je potrebno, na način koji bi trebao zaštititi privatnost.

Model MC03 ponešto je drukčiji.

Izgledom se ne razlikuje značajno od pametnih telefona s operativnim sustavom Android. Opremljen je OLED zaslonom s frekvencijom osvježavanja od 120 Hz i prednjom kamerom.

Straga je modul kamere sa četiri leće i 64 megapiksela, smješten u gornjem lijevom kutu, dok je u donjem desnom veliki logotip tvrtke.

Što ga čini različitim?

Pa, neće vam ponuditi Android, već minimalističko sučelje s popisom naziva aplikacija i funkcija, bez sličica ili boja.

Pogoni ga AphyOS, operativni sustav tvrtke Apostrophe koji navodno može blokirati alate za praćenje i profiliranje te sprječava bloatware, skrivene aplikacije i pozadinske usluge. Također navodno može blokirati pokušaje špijuniranja.

MC03 odvaja podatke i funkcije u dva ključna 'repozitorija'.

Vault uključuje aplikacije koje su odobrili u Punktu (Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive, Proton VPN i Proton Pass) i minimalističko korisničko sučelje.

Wild Web omogućuje instaliranje bilo koje aplikacije koju želite, uz strogi sustav zaštitnih mjera i postavki privatnosti.

Možete odabrati preuzimanje aplikacija iz Punktove trgovine aplikacija, koja sadrži programe koje su odobriliu Apostropheu i Punktu, kao i trgovine sa 'široko dostupnim aplikacijama'.

Dodatna pogodnost je zamjenjiva baterija kapaciteta 5200 mAh, kao i to što je uređaj otporan na vodu i prašinu (IP68).

Zaštita privatnosti nije besplatna. Nakon godinu dana morat ćete platiti za AphyOS (10 američkih dolara mjesečno, s popustima za trogodišnju ili petogodišnju pretplatu).

Sam uređaj košta 699 USD, ali nije još moguće kupiti ga. Prednarudžbe su trenutno dostupne u Europi, sjevernoamerička premijera najavljena je za proljeće ove godine, piše Life Hacker.

