Prodajete mobitel? Evo što bi bilo dobro napraviti prije predaje novom vlasniku

Nakon što ste napravili sigurnosnu kopiju, vrijeme je za odjavu sa svih računa . Zašto? Zato što mnoge aplikacije pamte prijavu čak i nakon resetiranja. Odjavite se s društvenih mreža, e-maila, bankovnih i platnih aplikacija (PayPal, Google Pay, Apple Pay). Posebno provjerite aplikacije koje čuvaju osjetljive podatke.

Prije brisanja uređaja obavezno spremite kontakte, fotografije i važne dokumente. Korisnici Androida mogu koristiti Google Backup, Google Drive ili Samsung Cloud, a korisnici iPhonea iCloud. Fotografije i videozapisi mogu se sinkronizirati na Google Photos ili OneDrive.

Naši mobilni telefoni danas sadrže gotovo cijeli digitalni život – od osobnih poruka i e-mailova do društvenih mreža i bankovnih podataka. Ako planirate prodati ili zamijeniti stari uređaj, važno je poduzeti mjere koje će osigurati da vaši podaci ne završe u krivim rukama. U protivnom, riskirate krađu identiteta i neovlašten pristup svojim računima.

Odspojite povezane uređaje i izvadite SIM

Ako imate pametni sat, bežične slušalice ili druge Bluetooth uređaje povezane s mobitelom, odspojite ih i uklonite iz postavki. SIM kartica čuva vaše kontakte i podatke o operateru, a SD kartica fotografije i dokumente. Izvadite ih i spremite ili formatirajte prije ponovne upotrebe.

Vratite uređaj na tvorničke postavke i opet provjerite za zaostale podatke

Nakon što ste sve spremili i odjavili se iz računa, napravite factory reset. Makar u većini slučajeva time brišete većinu podataka s uređaja i omogućujete novom vlasniku čist početak, probleme mogu zadati neke tvrdoglave aplikacije ili postavke.

Provjerite memoriju uređaja. Za dodatnu sigurnost možete koristiti i softver za sigurno brisanje podataka ili usluge stručnog brisanja, osobito ako je uređaj sadržavao povjerljive informacije.

Očistite uređaj

Prije prodaje očistite ekran, kućište i portove. Uređaj koji izgleda uredno privlačniji je kupcima i može postići višu cijenu. Nakon toga pripremite originalnu ambalažu i dodatke - ako imate kutiju, punjač, slušalice i upute, priložite ih uz uređaj. Oni povećavaju vrijednost i ulijevaju povjerenje kupcima.

Deaktivirajte dvofaktorsku autentifikaciju

Ako vam aplikacije šalju kodove na stari uređaj, promijenite način potvrde ili isključite 2FA kako biste izbjegli blokade pri pristupu računima. Potom na iPhoneu obavezno isključite Find My iPhone i iCloud račun. Bez toga, novi vlasnik neće moći koristiti uređaj. Android telefoni imaju slične zaštite (FRP), koje se deaktiviraju uklanjanjem Google računa.

Odaberite sigurnog kupca

Prodajte mobitel putem pouzdanih kanala poput ovlaštenih otkupnih programa, poznatih internetskih platformi ili provjerenih lokalnih servisa. Ako se sastajete s kupcem, birajte javna mjesta sa sigurnosnim kamerama. Kao dodatnu sigurnosnu mjeru zapišite IMEI broj (pronađite ga utipkavanjem *#06#) koji je jedinstvena oznaka uređaja. Nemojte ga javno objavljivati jer ga kriminalci mogu zloupotrijebiti. Ako je moguće, otključajte uređaj kod operatera jer se otključani telefoni bolje prodaju.