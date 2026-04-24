Još jedna europska zemlja uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 16

Norveški premije r Jonas Gahr Stoere objavio je kako će parlamentu predstaviti prijedlog zakona kojim bi se zabranio pristup društvenim mrežama mlađima od 16 godina. Odgovornost provjere dobi korisnika prebacila bi se na same tehnološke tvrtke.

'Predstavljamo ovaj zakon jer želimo da djetinjstvo bude razdoblje kad djeca mogu biti djeca', istaknuo je premijer.

'Igranje, prijateljstva i svakodnevni život ne smiju biti pod utjecajem algoritma i ekrana. To je važna mjera u očuvanju dječjih digitalnih života', dodao je. Zasad nije poznato koje bi društvene mreže bile zahvaćene ovim zakonom, piše Reuters.

Podsjetimo, Australija je krajem 2025. godine prva u svijetu uvela zabranu pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina. Njihovim zakonom obuhvaćeni su Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, YouTube i platforma X.

Istim su se primjerom povele još neke države u Europi, a Norveška svoj zakon planira poslati u parlament do kraja 2026. godine.