JLR priznao: 'Dio podataka kompromitiran u hakerskom napadu'

Proizvodne linije u JLR-ovim britanskim pogonima u Solihullu, Halewoodu i Wolverhamptonu stoje od početka prošlog tjedna, a globalna proizvodnja od oko 1.000 vozila dnevno je obustavljena. Nema naznaka kada bi se 34.000 zaposlenika u Ujedinjenom Kraljevstvu moglo vratiti na posao. Za napad odgovornost preuzima skupina Scattered Lapsus$ Hunters , koja je ove godine već izvela kibernetičke napade na britanske maloprodajne lance, uključujući Marsk&Spencer.

Tvrtka u vlasništvu indijskog Tata Motorsa u početku je tvrdila da nema naznaka da je ukradena korisnička dokumentacija. No, 12 dana nakon napada priznala je da je dio podataka ipak zahvaćen, ne navodeći odnose li se oni na kupce, dobavljače ili samu kompaniju.

JLR: Obavještavamo regulatore

'Na temelju naše istrage sada vjerujemo da su neki podaci zahvaćeni te obavještavamo nadležne regulatore. Forenzička istraga se nastavlja i kontaktirat ćemo sa svima pogođenima ako utvrdimo da je njihovim podacima pristupljeno', priopćili su iz JLR-a.

Britanski nadzornik za zaštitu podataka (ICO) potvrdio je da mu je incident prijavljen. Ciaran Martin, profesor na Sveučilištu Oxford i bivši čelnik Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost (NCSC), izjavio je za BBC da su kod ovakvih napada podaci samo dio problema. 'Za kompanije poput JLR-a jednako je važno moći nastaviti s proizvodnjom kao i zaštititi podatke kupaca', rekao je Martin.



Napad na M&S ranije ove godine paralizirao je online narudžbe mjesecima i stajao maloprodajnog diva 300 milijuna funti. JLR je ugasio IT mreže i sada 'radi danonoćno' na ponovnom pokretanju sustava. Proces je, kako navode izvori, vrlo složen.



Uključen je i NCSC, dio britanske obavještajne agencije GCHQ. Novi ministar gospodarstva Chris Bryant rekao je zastupnicima da se vlada 'svakodnevno konzultira s JLR-om kako bi razumjela izazove s kojima se tvrtka i dobavljači suočavaju'.