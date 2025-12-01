Infinum preuzima britansku tvrtku AMR CyberSecurity

Tvrtka AMR CyberSecurity primarno posluje u UK te pruža širok raspon usluga iz područja kibernetičke sigurnosti klijentima iz raznih industrija – od telekomunikacija i financija do industrije obrane i nacionalne sigurnosti. Portfelj klijenata AMR-a uključuje Zoom, Anglian Water, English Heritage, i Premier Lotteries Ireland.

Tvrtka također posjeduje najvažnije certifikate i akreditacije u domeni kibernetičke sigurnosti, a direktor Martin Walsham član je izvršnog odbora UK CREST-a, priznatog međunarodnog udruženja koje predstavlja globalnu industriju kibernetičke sigurnosti.

'AMR CyberSecurity donosi specijalizirano znanje i iskustvo u jednom od najbrže rastućih područja današnjeg digitalnog svijeta, a Infinum ga nadograđuje vlastitim kibernetičkim, tehnološkim i poslovnim kapacitetima', istaknuo je Nikola Kapraljević, CEO Infinuma.