Infinum preuzima britansku tvrtku AMR CyberSecurity

Infinum, vodeća hrvatska IT tvrtka za razvoj i dizajn digitalnih proizvoda, postao je većinski vlasnik AMR CyberSecurityja, britanske tvrtke specijalizirane za kibernetičku sigurnost. Ovo je druga Infinumova akvizicija u 2025., nakon što je početkom godine preuzeo nizozemsku kreativnu agenciju Your Majesty, priopćili su iz tvrtke
Tvrtka AMR CyberSecurity primarno posluje u UK te pruža širok raspon usluga iz područja kibernetičke sigurnosti klijentima iz raznih industrija – od telekomunikacija i financija do industrije obrane i nacionalne sigurnosti. Portfelj klijenata AMR-a uključuje Zoom, Anglian Water, English Heritage, i Premier Lotteries Ireland.
Tvrtka također posjeduje najvažnije certifikate i akreditacije u domeni kibernetičke sigurnosti, a direktor Martin Walsham član je izvršnog odbora UK CREST-a, priznatog međunarodnog udruženja koje predstavlja globalnu industriju kibernetičke sigurnosti.
'AMR CyberSecurity donosi specijalizirano znanje i iskustvo u jednom od najbrže rastućih područja današnjeg digitalnog svijeta, a Infinum ga nadograđuje vlastitim kibernetičkim, tehnološkim i poslovnim kapacitetima', istaknuo je Nikola Kapraljević, CEO Infinuma.
'Kako potražnja za stručnjacima iz područja kibernetičke sigurnosti ubrzano raste diljem svijeta, ovo partnerstvo osigurava da naši timovi ostanu u samom vrhu jednog od najvažnijih područja tehnološkog sektora', rekao je Martin Walsham, direktor AMR CyberSecuritya.
U posljednje tri godine Infinum je uložio 11 milijuna eura u akvizicije. Kroz kredit EBRD-a i reinvestiranje vlastitih sredstava osigurano je dodatnih 15 milijuna eura za buduća preuzimanja u sljedeće dvije godine, kojima se planira financirati daljnji rast i razvoj kompanije.
'Infinum ovom akvizicijom dodatno jača svoju poziciju na tržištu Ujedinjenog Kraljevstva, što je u skladu s našom strategijom rasta i diverzifikacije poslovanja. U idućim godinama očekujemo da će usluge kibernetičke sigurnosti činiti oko 10 posto naših globalnih prihoda', dodao je Kapraljević.
Infinum danas posluje iz osam ureda u Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, gdje više od 400 zaposlenika radi na razvoju digitalnih rješenja za klijente diljem svijeta.