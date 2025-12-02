Digitalno ratovanje širi se i na svemir: Evo tko je na udaru i kako izgleda sukob izvan Zemlje

Novo istraživanje pokazalo je da je od 2023. do 2025. godine bilo više od 237 kibernetičkih operacija usmjerenih na svemirsku infrastrukturu
Svemirski sateliti i komunikacijski sustavi ugroženi su kibernetičkim ratovanjem, upozorava novo izvješće.
Analiza, koju je objavio Centar za sigurnosne studije (CSS) na ETH Zürichu, prikuplja informacije – uključujući objave na društvenim mrežama, novinske članke i informacije s foruma – o kibernetičkim napadima na izraelski svemirski sektor i međunarodne agencije.
Najdramatičniji porast svemirskih kibernetičkih akcija dogodio se tijekom izraelsko-iranskog sukoba u lipnju 2025., kada su zabilježene 72 operacije u jednom mjesecu. To predstavlja gotovo trećinu svih incidenata identificiranih tijekom razdoblja istraživanja.
Kibernetičke operacije protiv svemirskog sektora sada su dio općeg trenda tijekom oružanih sukoba, a slične aktivnosti zabilježene su tijekom ruske invazije na Ukrajinu.
Udari od Izraela do NASA-e
U novom valu napada svi napadači na svemirski sektor osim jednog aktera bili su identificirani kao propalestinske skupine. Deset napada dogodilo se u listopadu nakon Hamasova oružanog upada 7. listopada 2023. godine te su bili usmjereni na organizacije poput Izraelske svemirske agencije (ISA) i obrambene tvrtke Rafael.
Eskalacija je 'iznenadila haktiviste diljem svijeta', navedeno je u izvješću pa im je trebalo vremena za okupljanje i identificiranje mete za napade.
Haktivisti su tijekom sukoba u Gazi ciljali 77 svemirskih organizacija ili tvrtki. Rafael, izraelska tvrtka za vojnu tehnologiju Elbit Systems i ISA bili su najčešće meta napada, ali pogođene su bile i druge organizacije, poput američke agencije NASA.
Većina napada bila je usmjerena na zrakoplovne i obrambene tvrtke zbog njihove uloge u proizvodnji vojne opreme, a ne zbog njihovih aktivnosti u svemiru. Više od 70 posto kibernetičkih napada u svemiru pak odnosilo se na uskraćivanje usluge (DDoS), što preplavljuju web stranicu kibernetičkim napadima kako bi stroj ili mrežu preopteretili i srušili te tako učinili nedostupnima za korisnike.
Druge vrste napada bili su upadi u računalne sustave te curenje i krađa podataka. Neki od njih bili su tempirani uz važne događaje u sukobu, navedeno je u studiji, iako istraživači priznaju da je to teško provjeriti i kako je moguće da je riječ o izmišljenim incidentima.
Ipak, pretpostavljaju da je stvarni opseg aktivnosti protiv svemirskog sektora vjerojatno znatno veći.
Kulminacija tijekom napada na Iran
Najveći porast aktivnosti protiv svemirskog sektora dogodio se kada su se Izrael i Iran sukobljavali 12 dana u lipnju 2025., sa 72 kibernetička napada.
Tijekom tog vremena propalestinske i proiranske skupine istovremeno su napadale Izrael. Haktivističke skupine također su uzele elemente uspješnih napada u drugim sukobima i replicirale ih u onom u Gazi, dodaje se u izvješću.
DDoS napad iz 2023. godine, koji je izvela takozvana Kibernetička vojska Palestine na ISA, koristio je računalni kod sličan onome koji je primijenila IT vojska Ukrajine, dobrovoljačka skupina koja se bori protiv kibernetičkog ratovanja protiv Rusa.
Iako je većina incidenata uzrokovala ograničenu fizičku ili operativnu štetu, u izvješću se navodi da obrazac aktivnosti ukazuje na budućnost kibernetičkih sukoba u svemiru. Zaključci studije također sugeriraju da kibernetičke operacije protiv svemirskog sektora postaju 'stalni elementi' u modernim sukobima zbog interesa haktivista za ciljanje aktera u industriji.
Stoga je potrebno izraditi kibernetičke strategije usmjerene na svemir da bi se zaštitila svemirska infrastruktura od daljnjih napada, zaključili su istraživači, a prenosi Euronews.