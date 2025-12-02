Digitalno ratovanje širi se i na svemir: Evo tko je na udaru i kako izgleda sukob izvan Zemlje

Novo istraživanje pokazalo je da je od 2023. do 2025. godine bilo više od 237 kibernetičkih operacija usmjerenih na svemirsku infrastrukturu

Svemirski sateliti i komunikacijski sustavi ugroženi su kibernetičkim ratovanjem, upozorava novo izvješće. Analiza, koju je objavio Centar za sigurnosne studije (CSS) na ETH Zürichu, prikuplja informacije – uključujući objave na društvenim mrežama, novinske članke i informacije s foruma – o kibernetičkim napadima na izraelski svemirski sektor i međunarodne agencije. Najdramatičniji porast svemirskih kibernetičkih akcija dogodio se tijekom izraelsko-iranskog sukoba u lipnju 2025., kada su zabilježene 72 operacije u jednom mjesecu. To predstavlja gotovo trećinu svih incidenata identificiranih tijekom razdoblja istraživanja. Kibernetičke operacije protiv svemirskog sektora sada su dio općeg trenda tijekom oružanih sukoba, a slične aktivnosti zabilježene su tijekom ruske invazije na Ukrajinu.

Udari od Izraela do NASA-e U novom valu napada svi napadači na svemirski sektor osim jednog aktera bili su identificirani kao propalestinske skupine. Deset napada dogodilo se u listopadu nakon Hamasova oružanog upada 7. listopada 2023. godine te su bili usmjereni na organizacije poput Izraelske svemirske agencije (ISA) i obrambene tvrtke Rafael. Eskalacija je 'iznenadila haktiviste diljem svijeta', navedeno je u izvješću pa im je trebalo vremena za okupljanje i identificiranje mete za napade. Haktivisti su tijekom sukoba u Gazi ciljali 77 svemirskih organizacija ili tvrtki. Rafael, izraelska tvrtka za vojnu tehnologiju Elbit Systems i ISA bili su najčešće meta napada, ali pogođene su bile i druge organizacije, poput američke agencije NASA. Većina napada bila je usmjerena na zrakoplovne i obrambene tvrtke zbog njihove uloge u proizvodnji vojne opreme, a ne zbog njihovih aktivnosti u svemiru. Više od 70 posto kibernetičkih napada u svemiru pak odnosilo se na uskraćivanje usluge (DDoS), što preplavljuju web stranicu kibernetičkim napadima kako bi stroj ili mrežu preopteretili i srušili te tako učinili nedostupnima za korisnike. Druge vrste napada bili su upadi u računalne sustave te curenje i krađa podataka. Neki od njih bili su tempirani uz važne događaje u sukobu, navedeno je u studiji, iako istraživači priznaju da je to teško provjeriti i kako je moguće da je riječ o izmišljenim incidentima. Ipak, pretpostavljaju da je stvarni opseg aktivnosti protiv svemirskog sektora vjerojatno znatno veći.