Japanska raketa H3 prvi put poletjela samo na motore na tekuće gorivo

Raketa je lansirana iz Svemirskog centra Tanegashima na jugozapadu Japana oko 9:55 po lokalnom vremenu, te je u orbitu ponijela šest malih satelita. Lansiranje je bilo odgođeno za dva dana zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Raketa H3 je poletjela s tri glavna motora na tekuće gorivo, bez pomoćnih raketnih potisnika na kruto gorivo.

Prema JAXA-i, riječ je o jednostavnijoj konfiguraciji koja je lakša i jeftinija od drugih inačica rakete. Među šest satelita nalazili su se Umitsubame, satelit Instituta za znanost u Tokiju namijenjen promatranju oceana pomoću visokoučinkovite kamere, te Shiraito, satelit Sveučilišta Shizuoka koji će testirati tehnologiju uklanjanja svemirskog otpada.

'Čestitke našim partnerima iz JAXA-e na uspješnom lansiranju', napisao je čelnik NASA-e Jared Isaacman na društvenoj mreži X.

Uspješno lansiranje predstavlja važan poticaj japanskom svemirskom programu nakon nekoliko nedavnih neuspjeha. Misija rakete H3 u prosincu nije uspjela postaviti satelit u orbitu, dok je prvi let rakete u ožujku 2023. završio neuspjehom nakon što se motor drugog stupnja nije upalio. Lansiranje rakete H3 broj 6 bilo je dodatno odgođeno nakon što je tijekom prošlogodišnjeg testa rada motora otkriven tehnički problem, navodi Kyodo.