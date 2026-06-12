NEVJEROJATNO

Astronomi snimili spektakularan prizor: Maglica 'Kristalna kugla' u punom sjaju

Damir Rukavina

12.06.2026 u 08:15

NGC 1514
NGC 1514 Izvor: Licencirane fotografije / Autor: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA
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Pogled na zadnje znakove svjetla umirućih zvijezda nikad nije bio ljepši

Nova fotografija snimljena na Havajima otkrila je zapanjujuće detalje jednog od najljepših objekata u našoj galaksiji, maglice NGC 1514, poznate i pod nadimkom Kristalna kugla.

Snimku su zabilježili astronomi koristeći spektograf Gemini (Gemini Multi-Object Spectrograph) na teleskopu Gemini North, smještenom na vrhu ugašenog vulkana Mauna Kea na Havajima. Rezultat je prizor koji izgleda poput goleme kozmičke kristalne kugle, sastavljene od oblaka plina i prašine koje je izbacila umiruća zvijezda.

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Svjetlost stara 1500 godina

Maglica se nalazi oko 1500 svjetlosnih godina od Zemlje u zviježđu Bika, što znači da je svjetlost koju danas promatramo napustila ovaj objekt otprilike u vrijeme u kojem je Europa prolazila kroz rani srednji vijek.

Astronomi ovu vrstu objekata nazivaju planetarnim maglicama, iako one nemaju nikakve veze s planetima. Naziv potječe iz 18. stoljeća, kada su kroz tadašnje teleskope izgledale poput malih planeta. Planetarne maglice nastaju kada zvijezda slična našem Suncu dođe do kraja svog životnog ciklusa i odbaci svoje vanjske slojeve u okolni svemir, a u središtu ostaje gusta zvjezdana jezgra poznata kao bijeli patuljak.

Dvije zvijezde stvaraju neobičan oblik

Ono što NGC 1514 čini posebno zanimljivom jest činjenica da se u njezinu središtu nalazi binarni sustav - dvije zvijezde koje kruže jedna oko druge.

Prema astronomu Travisu Rectoru iz američkog Nacionalnog laboratorija za optičko-infracrvenu astronomiju (NOIRLab), upravo interakcija dviju zvijezda stvara složene i simetrične oblike vidljive na fotografiji. 'Jedna zvijezda odbacuje svoje vanjske slojeve dok druga svojim gravitacijskim utjecajem oblikuje plin i stvara ove nevjerojatne strukture', objašnjava Rector.

Jednoj zvijezdi potrebno je čak devet godina da obiđe svoju pratiteljicu, što je relativno dugo razdoblje za ovakve sustave i jedan od razloga zbog kojih maglica ima neobičan izgled sličan oblaku.

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Izvor: Licencirane fotografije / Autor: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Astronomi uspoređuju taj proces s izradom šećerne vune - dok se materijal okreće, nastaju složeni slojevi i uzorci.

Zašto su boje tako intenzivne?

Na fotografiji dominiraju crvene i plave nijanse te one nisu slučajne, naglašava CNN.

Poseban filtar na instrumentu propušta samo određene valne duljine svjetlosti povezane s konkretnim kemijskim elementima. Crvena boja tako označava užareni vodik, a plava užareni kisik - i upravo su ti plinovi među najčešćim sastojcima planetarnih maglica.

Takve snimke znanstvenicima omogućuju da proučavaju kemijski sastav objekta i procese koji se odvijaju tijekom posljednjih perioda zvijezda.

Poznata još od 18. stoljeća

Kristalnu kuglu je 1790. godine prvi uočio britansko-njemački astronom William Herschel, a bio je i prvi znanstvenik koji je upotrijebio izraz planetarna maglica, naziv koji se zadržao do danas. Iako je objekt poznat više od dva stoljeća, moderne tehnologije omogućuju astronomima da i dalje otkrivaju nove detalje.

Astronomi naglašavaju da ista maglica može izgledati potpuno drukčije ovisno o tome kojim se teleskopom promatra. Primjerice, svemirski teleskop James Webb promatra svemir u infracrvenom dijelu spektra pa bi NGC 1514 prikazao na način koji bi mnogima izgledao kao potpuno drugi objekt.

NGC 1514 snimljen pomoću svemirskog teleskopa James Webb
NGC 1514 snimljen pomoću svemirskog teleskopa James Webb Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Space Telescope Science Institute

Zbog toga istraživači kombiniraju promatranja u različitim valnim duljinama kako bi dobili što potpuniju sliku o procesima koji se odvijaju u maglici.

Kratak završetak života zvijezde

Iako se 10.000 godina ljudima čini kao golemo razdoblje, u astronomskim okvirima to je vrlo kratko - planetarne maglice postoje otprilike deset tisućljeća prije nego što se rasprše u međuzvjezdani prostor, pa zbog toga znanstvenici redovito promatraju ovakve objekte. Već tijekom kratkog razdoblja od desetljeća moguće je primijetiti promjene temperature središnje zvijezde, brzinu širenja plina i količinu mase koju ona gubi.

Takva promatranja pomažu u razumijevanju budućnosti zvijezda poput našeg Sunca jer će za nekoliko milijardi godina proći kroz sličan proces.

Iako astronomi svakodnevno proučavaju galaksije, zvijezde i maglice udaljene tisućama ili milijunima svjetlosnih godina, pojedine snimke i dalje uspijevaju izazvati oduševljenje čak i među stručnjacima. Kristalna kugla je jedan od takvih primjera - objekt poznat stoljećima, ali koji zahvaljujući novim instrumentima i dalje otkriva svoju ljepotu i tajne.

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