IT-jevci, tražite posao? Izdvojili smo nekoliko zanimljivih oglasa, evo što se nudi

Tarsier GmbH zapošljava Software Test Engineera (m/ž). Kandidati trebaju imati diplomu iz računarstva, poslovne informatike, matematike ili srodnog područja, odnosno završenu edukaciju za IT stručnjaka. Potrebno je izvrsno poznavanje programskog jezika Python, rada u Linux okruženju te iskustvo integracije automatiziranih testova u testni framework. Poslodavac nudi rad u inovativnom i dinamičnom timu te priliku za razvoj tehnoloških rješenja. Prijave su otvorene do 24. svibnja.

ANTARES SUSTAVI d.o.o. zapošljava IT tehničara (m/ž). Od kandidata se očekuje SSS ili VŠS iz područja informatike ili srodnog smjera, iskustvo na sličnim poslovima te poznavanje Windows i/ili Linux operativnih sustava. Potrebne su osnovne vještine rada s mrežnim protokolima i opremom, sposobnost rješavanja tehničkih problema i vozačka dozvola B kategorije. Poslodavac nudi ugodno i dinamično radno okruženje te mogućnost profesionalnog razvoja. Rok za prijavu je 23. svibnja.

Swiss Digital AG traži IT Operations Engineera (m/ž). Kandidati trebaju imati iskustvo ili sigurno znanje rada s macOS i Windows sustavima, osnove MDM rješenja poput JumpClouda ili Intunea te iskustvo administracije Microsoft 365 sustava. Obavezno je znanje engleskog jezika, dok je njemački prednost. Poslodavac nudi mogućnost rada na daljinu ili iz ureda u Zagrebu, Varaždinu i Osijeku, fleksibilno radno vrijeme, profesionalni razvoj i rad na međunarodnim projektima. Prijave traju do 24. svibnja.

Obrt GUTEL zapošljava Tehničara za telekomunikacije (m/ž). Poželjno je znanje IT i telekomunikacijskih tehnologija, konfiguracije lokalnih mreža te spajanja optičkih niti. Prednost imaju kandidati s iskustvom ugradnje sustava tehničke zaštite poput videonadzora i protuprovalnih sustava. Poslodavac nudi službeni automobil i mobitel te božićnicu. Rok za prijavu je 25. svibnja.

Global Gaming Services d.o.o. zapošljava Full-Stack Laravel Programera (m/ž). Kandidati trebaju imati snažno iskustvo rada s Laravelom i modernim PHP-om, Vue.js Composition API-jem te MySQL bazama podataka. Poželjno je iskustvo rada s AI alatima za programiranje, kao i razumijevanje frontend i backend razvoja. Poslodavac nudi konkurentnu plaću, budžet za edukaciju, mogućnost rada na platformi s milijunima korisnika te podršku pri preseljenju u Hrvatsku. Prijave su otvorene do 24. svibnja.

