IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Dot.bit zapošljava Kvalificiranog revizora za sigurnost (PCI QSA) (m/ž) koji će raditi na procjeni i unapređenju sustava informacijske sigurnosti. Traži se kandidat s iskustvom u sigurnosti aplikacija, mreža i informacijskih sustava, kao i u IT reviziji i upravljanju rizicima. Poslodavac nudi rad na međunarodnim projektima, kontinuirano stručno usavršavanje, fleksibilno radno vrijeme i dodatne benefite, a prijave su otvorene do 7. svibnja.

Zagrel Rittmeyer traži ICT System Engineera (m/ž) s iskustvom u sistemskom inženjeringu, cloud i mrežnim tehnologijama te naprednim poznavanjem Microsoft platformi, virtualizacije i IT sigurnosnih rješenja. Tvrtka nudi rad s modernim tehnologijama, kontinuirane edukacije te brojne pogodnosti poput dodatnog zdravstvenog osiguranja i fleksibilnog radnog vremena. Rok za prijavu je 13. svibnja.

Banka Kovanica zapošljava Specijalista kartičnih operacija (m/ž) koji će sudjelovati u svakodnevnoj obradi transakcija, analizi financijskih podataka i unaprjeđenju postojećih procesa. Traži se osoba ekonomskog ili informatičkog usmjerenja, dok su iskustvo u bankarskom sektoru, rad s bazama podataka i poznavanje SQL-a dodatna prednost. Poslodavac nudi mogućnost profesionalnog razvoja, niz pogodnosti poput dobrovoljne mirovinske štednje i dodataka na plaću. Prijave su otvorene do 3. svibnja.

H2O Solutions traži Tehničara za programiranje data logera i montažu modula (m/ž) koji će raditi na instalaciji, konfiguraciji i održavanju sustava mjerenja i upravljanja. Kandidati trebaju imati tehničku stručnu spremu i iskustvo u radu s mjernim uređajima, senzorima i komunikacijskim protokolima, uz spremnost na terenski rad. Tvrtka nudi službeni automobil i opremu, mogućnost dodatnih edukacija i rad u poticajnom timskom okruženju. Prijaviti se može do 14. svibnja.

Fakultet strojarstva i brodogradnje zapošljava Voditelja Službe za strateški razvoj i planiranje (m/ž) koji će sudjelovati u oblikovanju i provedbi razvojnih strategija institucije. Traži se kandidat s završenim diplomskim studijem, najmanje dvije godine relevantnog iskustva te dobrim organizacijskim i analitičkim vještinama te je prednost dodatna edukacija iz područja kontrolinga. Postupak prijave uključuje dostavu potrebne dokumentacije, a rok za prijavu je 12. svibnja.

