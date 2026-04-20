IT-jevci, tražite posao? Provjerili smo koje tvrtke zapošljavaju i što nude

Kvantum d.o.o. zapošljava Voditelja informatike (m/ž) s poželjnim trogodišnjim radnim iskustvom, znanjem engleskog jezika i dobrim poznavanjem rada na računalu. Zaposleniku nudi službeni mobitel i računalo, u potpunosti plaćen prijevoz, topli obrok te dodatni benefiti poput regresa i božićnice. Prijave su otvorene do 26. travnja.

Monri Payments zapošljava na poziciji Support Specialist Junior (m/ž) sa završenom srednjom ili višom stručnom spremom. Potrebno je napredno korištenje MS Office alata, osnovno razumijevanje mreža, tehničkih specifikacija hardvera i instalacije softvera, kao i razvijene komunikacijske vještine, organiziranost i sklonost radu s korisnicima. Nude ti mogućnost profesionalnog razvoja, dodatno zdravstveno osiguranje, pokrivene troškove prijevoza i obroka te niz dodatnih pogodnosti poput bonusa i Multisport kartice. Prijave su otvorene do 23. travnja.

AVITEH Audio Video Tehnologije d.o.o. zapošljava Webshop prodajnog administratora (m/ž) sa srednjom, višom ili visokom stručnom spremom, znanjem engleskog jezika u govoru i pismu te dobrim poznavanjem MS Office alata i općenitom tehničkom pismenošću. Prednost imaju kandidati s iskustvom u radu s 4D Wand sustavom i poznavanjem prodajnog asortimana. Nude ti rad u uredskom vremenu, poticajna primanja i ugodnu radnu atmosferu. Prijave su otvorene do 23. travnja.

Sveučilište u Zagrebu, Prehrambeno-biotehnološki fakultet zapošljava Informatičkog specijalista (m/ž) s visokom stručnom spremom iz područja tehničkih znanosti, polja računarstva te uz najmanje pet godina radnog iskustva. Kandidati moraju dostaviti opsežnu dokumentaciju uključujući životopis, dokaze o obrazovanju i radnom iskustvu te druge propisane priloge, a u postupku selekcije moguće je provođenje dodatnih razgovora i vrednovanja. Prijave su otvorene do 28. travnja.

INSTAR CENTER zapošljava Specijalista za digitalni sadržaj (m/ž) s izraženim komunikacijskim i pisanim vještinama na hrvatskom jeziku, kreativnošću i osjećajem za detalje te razumijevanjem digitalnih alata, online trendova i e-commerce okruženja. Poželjno je iskustvo rada s alatima poput Canve ili Photoshopa i osnovno poznavanje HTML-a. Nude ti mogućnost profesionalnog razvoja, rad u dinamičnom timu i opciju hibridnog rada. Prijave su otvorene do 24. travnja.

Cjelokupnu ponudu aktivnih oglasa za posao možeš pronaći na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potraži i na MojPosao LinkedIn profilu.