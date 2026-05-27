Insajderi najavljuju: Preklopni telefoni iz Samsunga mogli bi dobiti nova zbunjujuća imena

Čini se da Samsung priprema marketinški odgovor Appleu, no manevar o kojem zasad pričaju insajderi mogao bi rezultirati maksimalnom konfuzijom

Samsung bi iduće godine mogao dodatno zakomplicirati svoju ponudu preklopnih telefona — i to već samim imenima uređaja. Prema novim tvrdnjama poznatog leakera Ice Universe objavljenima na kineskoj platformi Weibo, južnokorejski proizvođač navodno je odlučio promijeniti način imenovanja svoje nadolazeće kolekcije uređaja Fold. I tu počinje konfuzija. Model o kojem se posljednjih mjeseci govorilo kao o 'Galaxy Z Fold Wide', prema tim informacijama, trebao bi na kraju biti predstavljen kao Samsung Galaxy Z Fold 8. Istodobno bi uređaj koji se dosad očekivao pod imenom Samsung Galaxy Z Fold 8 zapravo mogao stići kao Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Drugim riječima: 'Wide' postaje obični Fold 8, a dosadašnji Fold 8 dobiva oznaku Ultra, piše Tech Advisor.

Razlog zašto nova imena malo zbunjuju je više nego očit: Samsung bi time prekinuo kontinuitet naziva koji prati Fold seriju još od prve generacije. Nakon sedam uzastopnih modela kupci su navikli da svaka nova verzija jednostavno nastavlja staru numeraciju.

Prebacivanje oznaka sada bi moglo stvoriti priličnu zbrku upravo u trenutku kada preklopni telefoni pokušavaju doći do šire publike, a Samsung je u tom segmentu ipak i dalje najveći igrač. Iako foldable uređaji još nisu doživjeli potpuni mainstream proboj, Samsungova Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip linija imaju daleko najviše tržišne vidljivosti među konkurencijom.

Još je zanimljivije to što bi Samsung mogao pokušavati s navodno novim 'Wide' pristupom. Dosadašnje insajderske informacije predlažu da bi taj uređaj imao širi omjer stranica kada je otvoren - približno formatu 4:3, što bi ga učinilo bližim malom tabletu nego klasičnom uskom fold telefonu.

Analitičari već dulje nagađaju da je riječ o odgovoru na prvi preklopni uređaj Apple, koji bi prema glasinama također mogao koristiti širi format ekrana.



