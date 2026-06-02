Mehaničar otkrio koje automatske mjenjače treba izbjegavati: 'Za ovaj nemam riječi...'

Riječ je o osobnom poretku temeljenom na iskustvu iz radionice, pa ne o apsolutnoj listi najgorih mjenjača, ali Polonijevo iskustvo daje joj veliku težinu.

Na listi se našao Aisin 8G45, koji se ugrađivao u 2,0-litrene dizelske motore Stellantis grupe, ali i u neke BMW-e i Minije. 'To je klasični osmostupanjski poprečno postavljeni mjenjač, s puno problema i nasumičnom pouzdanošću', tvrdi Poloni.

Kritizirao je i američki 62TE iz Fiata Freemonta i Voyagera, kao i poznati Volkswagenov DSG DQ200.

'To je sedmostupanjski DSG koji zbog mehatronike, akumulatora tlaka i elektronike može raditi jako dugo, ali vas može ostaviti na cesti i nakon malo kilometara', rekao je.

Na popisu su se našli i ZF9HP iz Range Rover Evoquea i novijih kombija, Audi S tronic 0B5 DL501, Subaruov Lineartronic, Mercedesov CVT 722.8, Fordovi automatski mjenjači te Nissanov CVT iz Murana.

Najgori je Ford Powershift

Prvo mjesto Poloni je dodijelio prvoj generaciji Fordova Powershift mjenjača.

'Nemam riječi. Projektirati takav mjenjač... Ne znam kako je to uopće bilo moguće', rekao je Poloni, posebno kritizirajući plastične elemente unutar konstrukcije.

Naglasio je da njegova lista ne znači da će svaki primjerak nužno imati kvar, ali upozorava kupce rabljenih automobila da dobro provjere povijest održavanja, servisne račune i ponašanje mjenjača u vožnji prije kupnje.