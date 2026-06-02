HB u SDBiH

Stigla poruka iz Europarlamenta o povratku Herceg-Bosne: 'Ne trebaju nam toliko pomagati'

M.Da.

02.06.2026 u 22:46

Željana Zovko
Željana Zovko Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Klub zastupnika EPP-a u Europskom parlamentu
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Europarlamentarna zastupnica je prije rasprave o izvješću o napretku BiH u eurointegracijama komentirala zahtjeve Domovinskog pokreta oko formiranja hrvatske izborne jedinice u susjednoj zemlji

Domovinski pokret je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.

Objašnjavajući zašto to traže, DP je u priopćenju kojeg potpisuje šef stranke Ivan Penava, naveo da ako se taj prijedlog ne prihvati, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma (iz Washingtona i Daytona, op.a.), što bi značilo "povratak hrvatske republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH, u čemu će tada imati našu punu potporu".

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Ujedinjavanje Hrvata

"Ne trebaju nam toliko pomagati", komentirala je za Večernji Željana Zovko, HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu uoči rasprave europarlamentarnog Odbora za vanjsku politiku o izvješću o napretku BiH u eurointegracijama.

"Ako žele pomoći Hrvatima u BiH, u ovom trenutku trebaju ići na to da se Hrvati ujedine i daju potporu legitimnoj kandidatkinji koja ima šansu da prođe, a to je Darijana Filipović. Svako drugo miniranje predizborne atmosfere radikalnim istupima sigurno neće pomoći Hrvatima koji su ostali u BiH", dodala je Zovko.

Inače, u kompromisne amandmane o kojima će europarlamentarni odbor raspravljati uvrštena je i formulacija o tome da novi visoki predstavnik u BiH treba raditi na postupnom zatvaranju Ureda visokog predstavnika.

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