Stigla poruka iz Europarlamenta o povratku Herceg-Bosne: 'Ne trebaju nam toliko pomagati'

Objašnjavajući zašto to traže, DP je u priopćenju kojeg potpisuje šef stranke Ivan Penava, naveo da ako se taj prijedlog ne prihvati, hrvatska strana ima svako pravo na vraćanje statusa prije sporazuma (iz Washingtona i Daytona, op.a.), što bi značilo " povratak hrvatske republike Herceg-Bosne kao sastavnice Sjedinjenih Država BiH , u čemu će tada imati našu punu potporu".

Domovinski pokret je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti.

Ujedinjavanje Hrvata

"Ne trebaju nam toliko pomagati", komentirala je za Večernji Željana Zovko, HDZ-ova zastupnica u Europskom parlamentu uoči rasprave europarlamentarnog Odbora za vanjsku politiku o izvješću o napretku BiH u eurointegracijama.

"Ako žele pomoći Hrvatima u BiH, u ovom trenutku trebaju ići na to da se Hrvati ujedine i daju potporu legitimnoj kandidatkinji koja ima šansu da prođe, a to je Darijana Filipović. Svako drugo miniranje predizborne atmosfere radikalnim istupima sigurno neće pomoći Hrvatima koji su ostali u BiH", dodala je Zovko.

Inače, u kompromisne amandmane o kojima će europarlamentarni odbor raspravljati uvrštena je i formulacija o tome da novi visoki predstavnik u BiH treba raditi na postupnom zatvaranju Ureda visokog predstavnika.