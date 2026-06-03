Bivši britanski paraolimpijac sprema se na misiju života: Živjet će i raditi u svemiru

Odlazak i boravak u svemiru izuzetno su fizički zahtjevni čak i za osobe u izvrsnoj kondiciji, no jedan paraolimpijac želi dokazati da tjelesni invaliditet ne bi trebao biti prepreka za odlazak u svemir
Britanac John McFall mogao bi postati prva osoba s tjelesnim invaliditetom koja će živjeti i raditi u svemiru, a to bi se moglo ostvariti već 2027. godine.
Kako piše Sky News, McFall, kojem je nakon prometne nesreće amputirana noga, trebao bi letjeti do prve komercijalne svemirske postaje na svijetu, Haven-1, koja bi trebala biti lansirana 2027. godine.
Američka tvrtka Vast, koja stoji iza Havena 1, surađuje sa svemirskom agencijom Velike Britanije ne bi li osigurale sredstva za to.
'Ako uspijemo ostvariti ovu misiju, to neće biti samo prekretnica za ljudske svemirske letove, već će poslati snažnu poruku o tome što osobe s invaliditetom mogu postići i da ne bi trebalo biti ograničenja u onome što možete ostvariti – na Zemlji ili u svemiru', istaknuo je McFall, a prošle godine postao je prva osoba s tjelesnim invaliditetom i medicinskim certifikatom za dugotrajne svemirske letove te je ujedno dio rezervnog tima astronauta Europske svemirske agencije.
Kao dio projekta Fly! i član ESA-ine rezerve, u Europskom centru za astronaute u Njemačkoj od 2023. godine sudjeluje u sklopu programa obuke i istraživanja za podršku budućim ljudskim letovima u svemir te vježba obavljanje zadataka u mikrogravitaciji tijekom paraboličnih letova u bestežinskom stanju, preživljavanje u udaljenim okruženjima i učenje upravljanja lakim zrakoplovom.
McFall je osvajač brončane medalje na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a kad ne nastupa kao sportaš, radi kao ortopedski kirurg.
Ideja je da tijekom svoje misije proučava kako se proteze ponašaju u mikrogravitaciji, ali i kako se ljudi kreću i prilagođavaju uvjetima u orbiti. To bi moglo pomoći liječnicima da lakše razumiju probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, kao što su pojava osteoporoze i propadanje mišića, što se često pojavljuje i kod osoba koje provode dulje vrijeme u svemiru.
Stoga se McFall nada da bi njegovi zaključci mogli dovesti do razvoja lakših i prilagodljivijih proteza.