Bivši britanski paraolimpijac sprema se na misiju života: Živjet će i raditi u svemiru

Američka tvrtka Vast, koja stoji iza Havena 1, surađuje sa svemirskom agencijom Velike Britanije ne bi li osigurale sredstva za to.

Kako piše Sky News , McFall, kojem je nakon prometne nesreće amputirana noga, trebao bi letjeti do prve komercijalne svemirske postaje na svijetu, Haven-1, koja bi trebala biti lansirana 2027. godine.

Britanac John McFall mogao bi postati prva osoba s tjelesnim invaliditetom koja će živjeti i raditi u svemiru, a to bi se moglo ostvariti već 2027. godine.

'Ako uspijemo ostvariti ovu misiju, to neće biti samo prekretnica za ljudske svemirske letove, već će poslati snažnu poruku o tome što osobe s invaliditetom mogu postići i da ne bi trebalo biti ograničenja u onome što možete ostvariti – na Zemlji ili u svemiru', istaknuo je McFall, a prošle godine postao je prva osoba s tjelesnim invaliditetom i medicinskim certifikatom za dugotrajne svemirske letove te je ujedno dio rezervnog tima astronauta Europske svemirske agencije.

Kao dio projekta Fly! i član ESA-ine rezerve, u Europskom centru za astronaute u Njemačkoj od 2023. godine sudjeluje u sklopu programa obuke i istraživanja za podršku budućim ljudskim letovima u svemir te vježba obavljanje zadataka u mikrogravitaciji tijekom paraboličnih letova u bestežinskom stanju, preživljavanje u udaljenim okruženjima i učenje upravljanja lakim zrakoplovom.

McFall je osvajač brončane medalje na Paraolimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine, a kad ne nastupa kao sportaš, radi kao ortopedski kirurg.

Ideja je da tijekom svoje misije proučava kako se proteze ponašaju u mikrogravitaciji, ali i kako se ljudi kreću i prilagođavaju uvjetima u orbiti. To bi moglo pomoći liječnicima da lakše razumiju probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, kao što su pojava osteoporoze i propadanje mišića, što se često pojavljuje i kod osoba koje provode dulje vrijeme u svemiru.

Stoga se McFall nada da bi njegovi zaključci mogli dovesti do razvoja lakših i prilagodljivijih proteza.