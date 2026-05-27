Samsung gradi prvi pogon za testiranje AI čipova u Vijetnamu

Podaci o iznosu ulaganja, proizvodnim kapacitetima i vremenskom okviru projekta nisu službeno objavljeni, a južnokorejski div nije želio komentirati navode iz dokumenta.

Samsung će u pogonu ponajprije proizvoditi i testirati starije modele čipova, pokazuje dokument, uz planirani godišnji kapacitet od 153,3 milijarde gigabita (Gb) DRAM memorijskih čipova i dodatnih 255,6 milijardi gigabita NAND memorijskih čipova.

Radovi na novoj tvornici u industrijskoj zoni 60 kilometara sjeverno od Hanoija već su počeli, a testiranje čipova trebalo bi krenuti u studenome iduće godine, pokazuje dokument koji je Samsung u travnju dostavio lokalnim vlastima, a Reuters ga je dobio na uvid.

Snažna potražnja operatera podatkovnih centara za memorijskim čipovima za umjetnu inteligenciju znatno je ograničila opskrbu proizvođača pametnih telefona, prijenosnih računala i automobila.

Starije generacije memorijskih čipova manje su važne za lance opskrbe umjetne inteligencije, ali njihova je ponuda smanjena jer vodeći proizvođači sve veći dio proizvodnih kapaciteta usmjeravaju na čipove za AI.

Vijetnamske vlasti odobrile su Samsungovo ulaganje u ožujku, a kompanija namjerava reinvestirati eventualnu dobit projekta, do iznosa od oko 2,5 milijardi dolara, u moguću gradnju druge tvornice, navodi se u dokumentu.

Nije poznato je li Samsung pribavio sve potrebne dozvole ili još pregovara s vijetnamskim vlastima. Tvrtke u Vijetnamu često započinju pripremne građevinske radove prije no što pribave potrebne okolišne dozvole, napominje Reuters.

Prema izvoru upoznatom s projektom, na lokaciji od travnja radi više od 200 Samsungovih inženjera i zaposlenika. Reutersovi novinari zatekli su tijekom ovotjednog posjeta tešku građevinsku mehanizaciju i radnike na gradilištu, a zaštitar je potvrdio da se gradi Samsungov pogon za poluvodiče.

Najveći ulagač u Vijetnamu

Samsung je najveći strani ulagač u Vijetnamu, s uložene više od 23 milijarde dolara u proteklim desetljećima. Novi pogon gradi se uz veliki kompleks u kojem kompanija proizvodi pametne telefone i tablete.

Vijetnam je ujedno važan centar završnih faza proizvodnje poluvodiča, koje uključuju sastavljanje, slaganje u kućišta i testiranje čipova te zahtijevaju više radne snage od same proizvodnje. Kineski susjed već je privukao tvrtke poput Intela, Amkor Technologyja i Hana Microna.

Testiranje je završna faza proizvodnje čipova u kojoj se sastavljeni i pakirani poluvodiči provjeravaju kako bi se prije isporuke kupcima otkrili eventualni nedostaci.