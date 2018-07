Isprobali smo LG G7 ThinQ: Smartfon koji igra na sigurno

Južnokorejski proizvođač ponudio je dobro zaokruženi top model pametnog telefona koji se ni po čemu posebno ne ističe, ne riskira i nije smion, ali ima puno toga što bi vam se moglo svidjeti

S modelom G7 ThinQ prvi puta sam se susreo tijekom regionalnog predstavljanja održanog krajem svibnja u Filmskim studijima Korda nadomak Budimpešte. Na prvu loptu me bio podsjetio na HTC-ove smartfone iz serije U . No, nakon što sam imao priliku tjedan dana svakodnevno ga koristiti rekao bih kako je bliži drugom LG-jevom smartfonu - modelu V30 .

To je jedan od dva aspekta zbog kojih G7 nosi oznaku ThinQ. Naime, ta je oznaka namijenjena uređajima opremljenima umjetnom inteligencijom, koju u LG-ju planiraju dodavati u širok spektar svojih proizvoda. Drugi aspekt je povezan s kamerama, no o tome ću nešto više malo kasnije.

Odličan zaslon

Zaslon prekriva gotovo cijelu prednju stranu uređaja. U LG-ju su popustili trendu, pa je pri vrhu zubić u koji su smješteni zvučnik, kamera te senzor blizine i ambijentalnog svjetla. Zovu ga New Second Screen, no neka vas to ne zavara. Nije riječ o drugom zaslonu, niti o bilo čemu što nudi nove značajke ili funkcionalnosti.

Zubić uglavnom ne ometa prikaz sadržaja, a možete ga i sakriti tako što ćete mu dodati crne trakice sa strane koje će ga stopiti u gornji obrub.

Već pri prvom susretu LCD zaslon dijagonale 6,1 inč (15,4 centimetara) ostavio je odličan dojam. Sedmodnevno testiranje to je samo potvrdilo.

Riječ je o oštrom i jasnom zaslonu visoke razlučivosti (3.120 puta 1.440 piksela, 564 ppi) i bogatog prikaza boja zbog kojeg je pravi užitak bilo što gledati na njemu. Na raspolaganju je više postavki koje je moguće mijenjati (RGB, temperatura...), no uglavnom sam ga koristio s izvornim postavkama.