Izvješće: SAD poduzima dodatne i neuobičajene mjere kako bi Kinu držao dalje od čipova

SAD ne želi da se pošiljke čipova drže čim dalje od Kine, a metode navodno uključuju i uređaje za praćenje pošiljki poslužitelja, komponenti...
Trumpova administracija je ograničavanje kineskog pristupa naprednim AI čipovima postavila kao jedan od svojih glavnih prioriteta. Prema službenom obrazloženju, Peking bi te čipove mogao iskoristiti za razvoj vojne tehnologije, a Washington smatra da to mora spriječiti. Istovremeno, dugogodišnje američke kontrole izvoza poluvodiča osmišljene su kako bi usporile razvoj kineske domaće industrije čipova. Prema novom izvješću Reutersa, američka vlada u pošiljke AI čipova navodno ugrađuje uređaje za praćenje lokacije kako bi nadzirala i spriječila njihovo eventualno preusmjeravanje prema Kini.
Izvori upoznati s politikom tvrde da je u takve operacije 'obično uključen' američki Ured za industriju i sigurnost pri Ministarstvu trgovine, dok bi u nekim slučajevima mogli sudjelovati i FBI te Odjel za sigurnosne istrage pri Ministarstvu domovinske sigurnosti. Praćenje se, prema tim navodima, provodi u 'ciljanim pošiljkama' čipova koje vlasti procjenjuju kao posebno rizične za ilegalni izvoz prema Kini. Cilj je otkriti i sankcionirati tvrtke ili pojedince koji bi mogli prekršiti američke izvozne restrikcije.
Izvješće spominje da su takvi uređaji korišteni i u pošiljkama poslužitelja proizvođača poput Della i Super Microa, koji u svojim sustavima koriste čipove AMD-a i Nvidije. Glasnogovornik Nvidije izjavio je kako tvrtka 'ne ugrađuje tajne uređaje za praćenje u svoje proizvode' te uputio na službeni blog u kojem stoji da 'u Nvidia čipovima nema skrivenih ulaza, prekidača ili špijunskog softvera'.
Sukobi oko poluvodiča traju već desetljećima, a Sjedinjene Države nastoje zadržati tehnološku prednost, posebice u industriji čipova. Pojava AI čipova dodatno je pojačala konkurenciju, budući da generativna umjetna inteligencija ima širok spektar potencijalnih primjena, uključujući i vojnu. Ipak, administracija Donalda Trumpa poslala je i mješovite signale o toj politici, jer je sam Trump nedavno izjavio kako bi bio otvoren za prodaju 'oslabljene' verzije Nvidia GPU-a Kini.
Praksa ugrađivanja skrivenih nadzornih alata u hardver ili softver namijenjen izvozu nije nova. Još 2014., tijekom otkrića Edwarda Snowdena, objavljeno je da NSA redovito ugrađuje 'tajne nadzorne alate' u rutere i drugu računalnu opremu prije njihove isporuke u inozemstvo, piše Gizmodo.