Izvješće: SAD poduzima dodatne i neuobičajene mjere kako bi Kinu držao dalje od čipova

Trumpova administracija je ograničavanje kineskog pristupa naprednim AI čipovima postavila kao jedan od svojih glavnih prioriteta. Prema službenom obrazloženju, Peking bi te čipove mogao iskoristiti za razvoj vojne tehnologije, a Washington smatra da to mora spriječiti. Istovremeno, dugogodišnje američke kontrole izvoza poluvodiča osmišljene su kako bi usporile razvoj kineske domaće industrije čipova. Prema novom izvješću Reutersa, američka vlada u pošiljke AI čipova navodno ugrađuje uređaje za praćenje lokacije kako bi nadzirala i spriječila njihovo eventualno preusmjeravanje prema Kini.

Izvori upoznati s politikom tvrde da je u takve operacije 'obično uključen' američki Ured za industriju i sigurnost pri Ministarstvu trgovine, dok bi u nekim slučajevima mogli sudjelovati i FBI te Odjel za sigurnosne istrage pri Ministarstvu domovinske sigurnosti. Praćenje se, prema tim navodima, provodi u 'ciljanim pošiljkama' čipova koje vlasti procjenjuju kao posebno rizične za ilegalni izvoz prema Kini. Cilj je otkriti i sankcionirati tvrtke ili pojedince koji bi mogli prekršiti američke izvozne restrikcije.