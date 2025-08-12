Astronomi otkrili 'Kozmičko grožđe' - galaksiju kakvu nitko nije očekivao

Udaljena galaksija, nazvana 'Kozmičko grožđe', pokazuje neobičnu strukturu s više od desetak zbijenih područja u kojima se stvaraju zvijezde, raspoređenih poput grozda grožđa. Ovo je mnogo više nego što su astronomi smatrali mogućim za galaksiju iz ranog svemira, piše Space.

Prema procjenama, ova galaksija formirala se svega 930 milijuna godina nakon Velikog praska. Novo istraživanje otkrilo je da sadrži najmanje 15 masivnih zvjezdotvornih nakupina u svom rotirajućem disku, koje na slikama izgledaju poput svijetlećih ljubičastih bobica u svemiru.

Do otkrića pomoću kozmičkog povećala

Astronomi su je otkrili koristeći NASA-in Svemirski teleskop James Webb (JWST) i opservatorij ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), uz pomoć fenomena gravitacijskog lećenja. U ovom slučaju, bliža galaksija RXCJ0600-2007 poslužila je kao 'kozmičko povećalo' za detaljnije promatranje udaljenog objekta.