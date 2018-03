Isprobali smo novi LG V30, evo dojmova

U prošloj godini nije nedostajalo odličnih smartfona u svim kategorijama, no ovaj izdanak južnokorejske tvrtke pretendira ugurati se među pet najboljih

U prošloj godini nije nedostajalo odličnih smartfona u svim kategorijama, no ovaj izdanak južnokorejske tvrtke pretendira ne samo oteti titulu top modela u svom dvorištu već se i ugurati među pet najboljih noviteta koje smo lani imali prilike vidjeti.

Pritom nije izgubio na ergonomičnosti. Naprotiv, dojma sam kako je V30 jedan od najbolje balansiranih i najpristupačnijih pametnih telefona s kojima sam imao posla u zadnje vrijeme. Čak je i čitač otiska prsta razmjerno dobro smješten, iako nisam sretan što je tipka kojom uključujem i isključujem mobitel pozicionirana straga. No, o tome ću prozboriti koju više malo kasnije.

Uz to, dolazi s podrškom za HDR i Googleovu platformu za virtualnu stvarnost Daydream te konzolu Daydream View, što možete smatrati ulogom u budućnost.

Jedna od dvije stražnje kamere ima 16 MP i otvor blende f/1.6, druga širokokutna je 13 MP i otvor blende f/1.9. Obje su prekrivene staklom umjesto plastikom. Daju dobre fotografije ponekad malo umjetnog izgleda. Sprijeda je kamera opremljena senzorom s pet MP, s kojom ćete postići solidne rezultate iako će fotke biti mutnije pri nižoj razini rasvjete.

Obje kamere razmjerno brzo reagiraju i okidaju. Jedino se autofokus pokazao nešto sporijim u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Ljubitelje fotografiranja mobitelom razveselit će obilje raznovrsnih režima rada kamere (manualni, snimanje hrane, uspoređivanje kadrova...), veliki broj filtera i korisnih značajki kao što je Point Zoom, koja omogućava glatko zumiranje.

Punjenje brzo i bežično

Baterija kapaciteta 3.300 mAh bez problema izdrži i cijeli dan intenzivnijeg opterećenja. Za vas koji se pitate što to znači reći ću kako mobitele držim stalno povezane s internetom, često ih koristim za pregled e-pošte i društvenih mreža, a pri testiranju provedem dulje vrijeme gledajući video na YouTubeu i igrajući se.

Za punjenje standardnim punjačem od nula do 100 posto, uz uključeni zrakoplovni način rada, trebalo je proći nešto više od sat i pol. Nije puno gubila u mirovanju ni uz stalno uključenu značajku Always-On. Na žalost, nije više zamjenjiva kao u prethodnim izdanjima, no to je nužan ustupak ako želite vodonepropusan mobitel.

A V30 to jest jer zadovoljava standarde koje postavlja certifikat IP68. Nisam ga uranjao u vodu, ali jesam koristio po kiši i snijegu, bez primjetnih posljedica. Ujedno zadovoljava i prohtjeve vojnog standarda MIL-STD-810G, što znači kako bi trebao biti otporniji na padove i udarce nego što je to slučaj s drugim mobitelima. Ipak, ne preporučam da ga tome namjerno izlažete - ipak je to uređaj od stakla.

V30 dolazi s Hi-Fi sustavom Quad-DAC, pomoću kojeg možete poboljšati kvalitetu zvuka u slušalicama odabirom nekog od unaprijed postavljenih profila i digitalnih filtera, kao i balansirati zvuk u svakoj slušalici.

Uz malo igranja s postavkama možete dobiti znatno mekaniju, topliju i jasniju zvučnu sliku no što ste možda navikli na smartfonima. Rezultati su to bolji što su vaše slušalice i izvor zvuka kvalitetniji, ali razlika je uočljiva već i na običnim video zapisima s YouTubea.

Slušalice B&O Play fora izgledaju, ali su osrednje kvalitete, dosta metalnog zvuka i vrlo mršavog basa.