Xiaomi Redmi S2: Jeftin i nema se čega stidjeti

Redmi S2 ne plijeni pažnju izgledom, ali nudi manje-više sve što pristojan pametni telefon nižeg cjenovnog razreda treba imati

Redmi S2 izgleda kao da je od metala. Ali, izgled vara: za razliku od Redmija 5, kućište mu je u potpunosti od plastike. Nije to nužno loše - bar se ne skliže opasno po glatkim površinama kao što to čini zaobljena staklena Sonyjeva Xperia XZ2 - a i stražnji dio je ugodan na dodir i leži dobro u ruci, iako nije baš mali. No, ako niste ljubitelj plastičnih mobitela, Redmi S2 nije za vas.

Dizajn je prigušen i nenametljiv. Glatkih ploha i jednostavnih linija, jedino po čemu se Redmi S2 razlikuje od većine drugih pametnih telefona s operativnim sustavom Android je to što kućište ne zatvara zaslon u potpunosti već on pomalo viri van. Pritom nije zaobljen na rubovima već su oni četvrtasti zbog čega je isprva malo neobično držati ga. No, nakon kraćeg vremena sam se naviknuo i prestao to primjećivati.

Izduženi izgled duguje omjeru zaslona 18:9 kakav je postao standardom u top modela, a lagano već počinje dominirati i srednjom te jeftinijom cjenovnom kategorijom.

Na desnom bridu su duža tipka za regulaciju jačine zvuka te tipka za uključivanje i isključivanje uređaja. Sa suprotne strane dočekalo me ugodno iznenađenje: ladica na iglu otkrila je kako u sebe može smjestiti dvije kartice SIM i karticu microSD. Što se mene tiče, to je veliki plus.