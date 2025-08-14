Povijesni svemirski uspjeh: Hrvatski satelit osvojio prestižnu svjetsku nagradu

Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je u SAD-u prestižnu međunarodnu nagradu i ispisao povijesni uspjeh. Uz skromne uvjete i volonterski rad, CroCube stao je uz bok najboljima, a sada se u Hrvatsku vraća s važnim priznanjem

Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je međunarodnu nagradu pod nazivom 'Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025', koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu prestižne konferencije Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju u Sjedinjenim Američkim Državama, priopćili su na Facebook stranici CroCubea. Riječ je o svjetskoj nagradi koja se dijeli najboljim malim satelitima, a ovo je prvi put da je hrvatski satelit prepoznat na međunarodnoj razini.

Kako su iz CroCubea istaknuli u objavi, ovom nagradom su 'službeno prepoznati kao najbolji u svojoj kategoriji na svjetskoj razini' premda su imali skromne resurse. Projekt je razvijen suradnjom hrvatske udruge EVO, češke tvrtke Spacemanic i mreže domaćih volontera i stručnjaka koji su stigli do uspjeha u orbiti.

Podsjetimo, CroCube je lansiran 21. prosinca prošle godine iz Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji, raketom Falcon 9 tvrtke SpaceX, o čemu je tportal opširno pisao. Od tog dana 1U CubeSat satelit mase od jednog kilograma uspješno orbitira Zemljom, šalje podatke i fotografije dostupne putem besplatne mobilne aplikacije.