Povijesni svemirski uspjeh: Hrvatski satelit osvojio prestižnu svjetsku nagradu

I.H.

14.08.2025 u 10:37

Prvi hrvatski satelit proglašen je najboljim malim satelitom
Prvi hrvatski satelit proglašen je najboljim malim satelitom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je u SAD-u prestižnu međunarodnu nagradu i ispisao povijesni uspjeh. Uz skromne uvjete i volonterski rad, CroCube stao je uz bok najboljima, a sada se u Hrvatsku vraća s važnim priznanjem

Prvi hrvatski satelit CroCube osvojio je međunarodnu nagradu pod nazivom 'Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025', koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA) u sklopu prestižne konferencije Small Satellite Conference u Salt Lake Cityju u Sjedinjenim Američkim Državama, priopćili su na Facebook stranici CroCubea.

Riječ je o svjetskoj nagradi koja se dijeli najboljim malim satelitima, a ovo je prvi put da je hrvatski satelit prepoznat na međunarodnoj razini.

Kako su iz CroCubea istaknuli u objavi, ovom nagradom su 'službeno prepoznati kao najbolji u svojoj kategoriji na svjetskoj razini' premda su imali skromne resurse.

Projekt je razvijen suradnjom hrvatske udruge EVO, češke tvrtke Spacemanic i mreže domaćih volontera i stručnjaka koji su stigli do uspjeha u orbiti.

Podsjetimo, CroCube je lansiran 21. prosinca prošle godine iz Vandenberg Space Force Base u Kaliforniji, raketom Falcon 9 tvrtke SpaceX, o čemu je tportal opširno pisao. Od tog dana 1U CubeSat satelit mase od jednog kilograma uspješno orbitira Zemljom, šalje podatke i fotografije dostupne putem besplatne mobilne aplikacije.

Hrvatski satelit lansiran je u prosincu prošle godine
Hrvatski satelit lansiran je u prosincu prošle godine Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

'Nominacija CroCubea za svjetsku nagradu među najboljim malim satelitima potvrđuje ono što mnogi još ne vide, Hrvatska je ušla u svemirsko doba. Ne samo jer imamo satelit u orbiti, već zato što je prepoznat na globalnoj razini, uz bok velikim igračima industrije. CroCube pokazuje da vizija i entuzijazam mogu nadjačati prepreke. Ovo je krasan primjer kako svijet prepoznaje odličnu prezentaciju i popularizaciju programa CroCube. Ova nominacija zaslužuje i stručnu i javnu podršku', rekao je ranije povodom nominacije popularizator znanosti Ante Radonić.

Osvajanjem prestižne nagrade CroCube je službeno ispisao povijest i postao najveći hrvatski svemirski uspjeh.

'Zahvaljujemo svima koji su glasali i podržali ovu misiju, vaš glas je odjeknuo u svemiru i vratio se kući s povijesnim priznanjem za Hrvatsku', zaključuju u Facebook objavi.

tportal
