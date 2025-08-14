Baltik se sprema na najgore? Djeca u Litvi učit će izrađivati dronove od osme godine

Litvanska vlada pokreće ambiciozan program kojim planira osposobiti više od 22.000 građana – uključujući djecu, i to već od osme godine – za izradu i upravljanje dronovima. Cilj je jačanje civilne otpornosti i priprema zemlje na moguće buduće prijetnje iz Rusije
Riječ je o zajedničkoj inicijativi ministarstava obrane i obrazovanja, u sklopu koje će se program prilagoditi različitim dobnim skupinama. Učenici trećih i četvrtih razreda, stari između osam i deset godina, učit će sastavljati i upravljati jednostavnim dronovima. Srednjoškolci će izrađivati dijelove i učiti graditi te upravljati naprednim bespilotnim letjelicama.
Poput susjednih Estonije i Latvije, Litva – država s 2,8 milijuna stanovnika koja graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom i saveznikom Moskve, Bjelorusijom – ostaje u visokom stupnju pripravnosti otkako je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu, piše Guardian.
Osjećaj ugroze dodatno je naglašen ovog tjedna kada je Estonija protjerala ruskog diplomata zbog, kako je priopćeno, 'stalnog miješanja u unutarnje poslove'. Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izjavio je da je protjerani diplomat 'izravno i aktivno sudjelovao u podrivanju ustavnog poretka i pravnog sustava Estonije'.
Litva će u program uložiti 3,3 milijuna eura, a sredstva će biti namijenjena nabavi specijalizirane opreme – od unutarnjih i vanjskih FPV (first-person view) dronova, preko sustava za upravljanje i prijenos video signala, do mobilne aplikacije za obuku na bespilotnim letjelicama.
Ministrica obrane Dovilė Šakalienė najavila je da će do 2028. godine 15.500 odraslih i 7.000 djece steći vještine upravljanja dronovima. 'U rujnu otvaramo centre za upravljanje dronovima u Jonavi, Tauragėu i Kėdainiaiima, a do 2028. planiramo otvoriti još šest centara u drugim regijama', izjavila je Šakalienė.
Tko će provoditi obuku?
Trening će provoditi Litvanska udruga strijelaca u suradnji s Nacionalnom agencijom za neformalno obrazovanje, koja će osposobljavati djecu u osnovnim i srednjim školama.
Litva posljednjih godina intenzivno razvija tehnologiju dronova, osobito u svrhu nadzora granica i obrane od neprijateljskih bespilotnih letjelica. Poseban fokus na UAV tehnologiju dobio je nakon dva incidenta u srpnju, kada su dva sumnjiva ruska drona iz Bjelorusije prešla u litvanski zračni prostor.
U Rusiji je obuka djece za rad s dronovima izazvala kontroverze, osobito nakon nedavnih otkrića o navodnom sustavnom uključivanju maloljetnika u dizajn i testiranje tehnologije, pri čemu se ponekad koriste i videoigre kao simulacije.