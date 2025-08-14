Baltik se sprema na najgore? Djeca u Litvi učit će izrađivati dronove od osme godine

Poput susjednih Estonije i Latvije, Litva – država s 2,8 milijuna stanovnika koja graniči s ruskom enklavom Kalinjingradom i saveznikom Moskve, Bjelorusijom – ostaje u visokom stupnju pripravnosti otkako je Rusija započela potpunu invaziju na Ukrajinu, piše Guardian .

Riječ je o zajedničkoj inicijativi ministarstava obrane i obrazovanja, u sklopu koje će se program prilagoditi različitim dobnim skupinama. Učenici trećih i četvrtih razreda, stari između osam i deset godina, učit će sastavljati i upravljati jednostavnim dronovima. Srednjoškolci će izrađivati dijelove i učiti graditi te upravljati naprednim bespilotnim letjelicama.

Osjećaj ugroze dodatno je naglašen ovog tjedna kada je Estonija protjerala ruskog diplomata zbog, kako je priopćeno, 'stalnog miješanja u unutarnje poslove'. Estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izjavio je da je protjerani diplomat 'izravno i aktivno sudjelovao u podrivanju ustavnog poretka i pravnog sustava Estonije'.



Litva će u program uložiti 3,3 milijuna eura, a sredstva će biti namijenjena nabavi specijalizirane opreme – od unutarnjih i vanjskih FPV (first-person view) dronova, preko sustava za upravljanje i prijenos video signala, do mobilne aplikacije za obuku na bespilotnim letjelicama.

Ministrica obrane Dovilė Šakalienė najavila je da će do 2028. godine 15.500 odraslih i 7.000 djece steći vještine upravljanja dronovima. 'U rujnu otvaramo centre za upravljanje dronovima u Jonavi, Tauragėu i Kėdainiaiima, a do 2028. planiramo otvoriti još šest centara u drugim regijama', izjavila je Šakalienė.

Tko će provoditi obuku?

Trening će provoditi Litvanska udruga strijelaca u suradnji s Nacionalnom agencijom za neformalno obrazovanje, koja će osposobljavati djecu u osnovnim i srednjim školama.

Litva posljednjih godina intenzivno razvija tehnologiju dronova, osobito u svrhu nadzora granica i obrane od neprijateljskih bespilotnih letjelica. Poseban fokus na UAV tehnologiju dobio je nakon dva incidenta u srpnju, kada su dva sumnjiva ruska drona iz Bjelorusije prešla u litvanski zračni prostor.

U Rusiji je obuka djece za rad s dronovima izazvala kontroverze, osobito nakon nedavnih otkrića o navodnom sustavnom uključivanju maloljetnika u dizajn i testiranje tehnologije, pri čemu se ponekad koriste i videoigre kao simulacije.