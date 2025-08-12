Rijeka u ludoj utakmici izborila europsku jesen! Pogledajte čudesne golove Fruka i Dantasa

Pogotke su za Riječane postigli Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) i Ante Oreč (90), a za Shelbourne je pogodio Ademipo Odubeko (85pen).
Rijeka je ovom pobjedom osigurala jesen u Europi. U playoffu Europske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a (0:0), a ako prođu, igrat će u osam utakmica Europskoj ligi. Ukoliko ispadnu u playoffu, Riječani će završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.
Hrvatski prvak je uspio nadoknaditi poraz s Rujevice u prvoj utakmici, te su dokazali da su bolja momčad od irskog prvaka. U sastav se vratila prva zvijezda Toni Fruk i Rijeka je izgledala puno bolje negoli u prvom susretu. S dva dalekometna gola Fruka i Dantasa Rijeka je povela s 2:0, primila gol pet minuta prije kraja iz penala, da bi branič Ante Oreč u 90. minuti zabio za prolaz.
U prvom poluvremenu se nije vidio spektakularan nogomet, ali je Rijeka uspjela zabiti u 33. minuti. Fruk je uputio udarac iz daljine i pogodio sami kut, te iznenadio irskog vratara. U nastavku je hrvatski prvaka krenuo po drugi gol, a u 40. minuti Petrovič je nakon udarca s kuta neometan pucao glavom, ali je promašio vrata.
Drugi dio je započeo prilikom irskog prvaka, ali je Ademipo Odubeko pucao pokraj gola, a u 69. minuti se u prilici našao Fruk, ali i njegov pokušaj odlazi pored vrata.
U 73. minuti Rijeka je postigla i drugi gol i to jedan od najljepših ove sezone. Portugalac Tiago Dantas je preciznim udarcem s čak 30 metara pogodio same rašlje.
Riječani ipak nisu izdržali jer su u 85. minuti primili gol. Ante Oreč je srušio u kaznenom prostoru Martina, a nakon VAR provjere Shelbourne je dobio penal iz kojeg je Ademipo Odubeko vratio nadu Ircima.
Utakmica ipak nije otišla u produžetke jer se u 90. minuti Oreč golom iskupio za napravljeni penal. Branič Rijeke se najbolje snašao u kaznenom prostoru i iz okreta pogodio sami kut gola, te donio Rijeci europsku jesen.
90'
Kraj utakmice. Rijeka je u ludoj završnici preživjela nalet Shelbournea i izborila prolazak u playoff Europske lige. Važnije od toga, Rijeka je potvrdila plasman minimalno u ligašku fazu Konferencijske lige.
90'
Umjesto Dantasa ulazi Kreilach koji upisuje novi debi za Rijeku. U međuvremenu je pokazano još pet minuta sučeve nadoknade.
90'
GOOOOL! Rijeka ponovno vodi. Strijelac je Ante Oreč koji se iskupio za skrivljeni kazneni udarac i vjerojatno donio Rijeki prolazak
86'
Shelbourne je zabio. Zlomislić je pročitao namjeru Odubeka, ali mu je lopta prošla ispod ruke. Šteta
83'
Kazneni udarac za Shelbourne. Oreč je srušio Martina u kaznenom prostoru, a sudac se nije oglasio. Intervenirala je VAR sobu koja je pozvala suca da još jednom pogleda nakon čega je Marian Barbu promijenio odluku i pokazao na bijelu točku.
75'
Prva izmjena kod Rijeke. Umjesto Jurića ušao je Lasickas.
73'
GOOOOOL! Kakva golčina Tiaga Dantasa za 2:0 Rijeke. Udarcem s gotovo 30 metara je skinuo paučinu.
69'
Probao je sada i Fruk. Udarac s ruba kaznenog prostora ovog puta nije pronašao okvir gola.
63'
Udarac Jankovića s 20-ak metara je obranio Speel.
59'
Petrovič je primio loptu nakon kornera, ali je pucao daleko od gola. Udarac je bio opasan jedino za obližnje nekretnine.