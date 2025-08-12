INFARKTNA ZAVRŠNICA

Rijeka u ludoj utakmici izborila europsku jesen! Pogledajte čudesne golove Fruka i Dantasa

Toni Fruk NK Rijeka

SHELBOURNE
1:3
RIJEKA
Nakon neočekivanog 1:2 poraza na Rujevici, Rijeka je u dramatičnom uzvratu u Irskoj s 3:1 svladala Shelbourne i tako izborila playoff Europske lige.
Pogotke su za Riječane postigli Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) i Ante Oreč (90), a za Shelbourne je pogodio Ademipo Odubeko (85pen).

Rijeka je ovom pobjedom osigurala jesen u Europi. U playoffu Europske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a (0:0), a ako prođu, igrat će u osam utakmica Europskoj ligi. Ukoliko ispadnu u playoffu, Riječani će završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Hrvatski prvak je uspio nadoknaditi poraz s Rujevice u prvoj utakmici, te su dokazali da su bolja momčad od irskog prvaka. U sastav se vratila prva zvijezda Toni Fruk i Rijeka je izgledala puno bolje negoli u prvom susretu. S dva dalekometna gola Fruka i Dantasa Rijeka je povela s 2:0, primila gol pet minuta prije kraja iz penala, da bi branič Ante Oreč u 90. minuti zabio za prolaz.

U prvom poluvremenu se nije vidio spektakularan nogomet, ali je Rijeka uspjela zabiti u 33. minuti. Fruk je uputio udarac iz daljine i pogodio sami kut, te iznenadio irskog vratara. U nastavku je hrvatski prvaka krenuo po drugi gol, a u 40. minuti Petrovič je nakon udarca s kuta neometan pucao glavom, ali je promašio vrata.

Drugi dio je započeo prilikom irskog prvaka, ali je Ademipo Odubeko pucao pokraj gola, a u 69. minuti se u prilici našao Fruk, ali i njegov pokušaj odlazi pored vrata.

U 73. minuti Rijeka je postigla i drugi gol i to jedan od najljepših ove sezone. Portugalac Tiago Dantas je preciznim udarcem s čak 30 metara pogodio same rašlje.

Riječani ipak nisu izdržali jer su u 85. minuti primili gol. Ante Oreč je srušio u kaznenom prostoru Martina, a nakon VAR provjere Shelbourne je dobio penal iz kojeg je Ademipo Odubeko vratio nadu Ircima.

Utakmica ipak nije otišla u produžetke jer se u 90. minuti Oreč golom iskupio za napravljeni penal. Branič Rijeke se najbolje snašao u kaznenom prostoru i iz okreta pogodio sami kut gola, te donio Rijeci europsku jesen.

