Rijeka u ludoj utakmici izborila europsku jesen! Pogledajte čudesne golove Fruka i Dantasa

Pogotke su za Riječane postigli Toni Fruk (33), Tiago Dantas (73) i Ante Oreč (90), a za Shelbourne je pogodio Ademipo Odubeko (85pen).

Rijeka je ovom pobjedom osigurala jesen u Europi. U playoffu Europske lige igrat će protiv boljeg iz dvoboja austrijskog Wolfsbergera i grčkog PAOK-a (0:0), a ako prođu, igrat će u osam utakmica Europskoj ligi. Ukoliko ispadnu u playoffu, Riječani će završiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.

Hrvatski prvak je uspio nadoknaditi poraz s Rujevice u prvoj utakmici, te su dokazali da su bolja momčad od irskog prvaka. U sastav se vratila prva zvijezda Toni Fruk i Rijeka je izgledala puno bolje negoli u prvom susretu. S dva dalekometna gola Fruka i Dantasa Rijeka je povela s 2:0, primila gol pet minuta prije kraja iz penala, da bi branič Ante Oreč u 90. minuti zabio za prolaz.

U prvom poluvremenu se nije vidio spektakularan nogomet, ali je Rijeka uspjela zabiti u 33. minuti. Fruk je uputio udarac iz daljine i pogodio sami kut, te iznenadio irskog vratara. U nastavku je hrvatski prvaka krenuo po drugi gol, a u 40. minuti Petrovič je nakon udarca s kuta neometan pucao glavom, ali je promašio vrata.