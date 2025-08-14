Hrvatski Telekom predstavlja svestrane uređaje T Phone 3 i T Tablet 2

Uređaji oduševljavaju brzim performansama zahvaljujući novom čipsetu i kraćem vremenu punjenja. Kroz partnerstvo s Picsartom, korisnici mogu izrađivati AI avatare te jednostavno uređivati pozadinu slika – primjerice, ukloniti neželjeni predmet ili pretvoriti selfie u kadar iz Pariza. Dodatan plus su značajke održivosti: T Phone 3 ima oznaku #GreenMagenta i izvrsnu ocjenu 90/100 na Eco Ratingu pametnih telefona, a T Tablet 2 sadrži 75 posto plastike od recikliranih materijala na stražnjoj strani – odličan primjer kružnog gospodarstva.

Cijena smartfona kreće se od 3,99 €/24 mjeseca na webshopu hrvatskitelekom.hr ili u aplikaciji Moj Telekom uz tarifni plan UnlimitedGB do 248 € za prepaid korisnike. Tablet će biti dostupan po cijeni od 6,49 €/24 mj. tj. za prepaid korisnike 299 €, a cijena uključuje i book cover koji dolazi s uređajem. Ono što ove uređaje izdvaja od svih jest da je u cijenu uključena i 18-mjesečna licenca za Perplexity Pro (vrijedna 360 €), uz stalno besplatno korištenje Perplexity Asistenta. Dodatna pogodnost samo uz smartfon jest da korisnik dobiva i 3-mjesečnu licencu Picsart Pro uz dodatnih 500 kredita mjesečno (ukupna vrijednost 155 €).

Uz tablet se može nabaviti i olovka T-Pen, zasebno po cijeni od 29,99 €. Ovim posebnim vrijednim sadržajem Hrvatski Telekom i Deutsche Telekom svojim korisnicima otvaraju vrata svijeta umjetne inteligencije (AI) – i to po jedinstvenoj cijeni. Zahvaljujući tome, umjetna inteligencija dostupna je svima, a ne samo tehničkim entuzijastima. Deutsche Telekom vjeruje da je AI prilika za sve.