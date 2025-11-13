Internet ismijava Appleovu torbicu za iPhone: '250 eura za izrezanu čarapu!'

Tehnološki youtuber Marques Brownlee nazvao ju je lakmus testom za obožavatelje koji kupuju ili brane sve što Apple izda
Apple se suočio s valom ismijavanja na webu nakon što je najavio novu torbicu za svoju liniju iPhonea. Ponudili su torbicu iPhone Pocket za oko 250 eura.
Mnogi su se online rugali visokoj cijeni, kao i tome što liči na - kako je naveo jedan korisnik X-a - 'izrezanu čarapu'. Tehnološki youtuber Marques Brownlee nazvao ju je lakmus testom za obožavatelje koji kupuju ili brane sve što Apple izda. Neki su čak objavili i šaljive slike glumca Sashe Barona Cohena kao izmišljenog lika Borata, sugerirajući kako proizvod liči na njegov jarkozeleni kupaći kostim mankini.
Bilo je i onih koji su upozorili na to kako torbica neće zaštititi skupe uređaje poput Appleovih jer nema patentni zatvarač i druge sigurnosne mjere.
U priopćenju za javnost, Apple je naveo kako je modni dodatak jarkih boja dio ograničenog izdanja, stvorenog u suradnji s japanskom modnom markom Issey Miyake. Pokojni modni dizajner prethodno je surađivao s tehnološkom tvrtkom na stvaranju crnih dolčevita koje je nosio suosnivač tvrtke Steve Jobs.
Inspiracija je došla od 'komada tkanine', a koncept iz 'ideje stvaranja dodatnog džepa'. Dizajn torbe s kratkim remenom bit će dostupan u osam boja, a dugi remen u tri boje. Oni koji su stali u obranu iPhone Pocketa tvrdili su kako bi visoka cijena mogla biti opravdana zbog suradnje s Isseyjem Miyakeom, a cijeli projekt je 'podsjetnik na Appleovu povijest', piše BBC.