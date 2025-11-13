Internet ismijava Appleovu torbicu za iPhone: '250 eura za izrezanu čarapu!'

Mnogi su se online rugali visokoj cijeni, kao i tome što liči na - kako je naveo jedan korisnik X-a - 'izrezanu čarapu'. Tehnološki youtuber Marques Brownlee nazvao ju je lakmus testom za obožavatelje koji kupuju ili brane sve što Apple izda. Neki su čak objavili i šaljive slike glumca Sashe Barona Cohena kao izmišljenog lika Borata, sugerirajući kako proizvod liči na njegov jarkozeleni kupaći kostim mankini.

Apple se suočio s valom ismijavanja na webu nakon što je najavio novu torbicu za svoju liniju iPhonea. Ponudili su torbicu iPhone Pocket za oko 250 eura .

Bilo je i onih koji su upozorili na to kako torbica neće zaštititi skupe uređaje poput Appleovih jer nema patentni zatvarač i druge sigurnosne mjere.

U priopćenju za javnost, Apple je naveo kako je modni dodatak jarkih boja dio ograničenog izdanja, stvorenog u suradnji s japanskom modnom markom Issey Miyake. Pokojni modni dizajner prethodno je surađivao s tehnološkom tvrtkom na stvaranju crnih dolčevita koje je nosio suosnivač tvrtke Steve Jobs.

Inspiracija je došla od 'komada tkanine', a koncept iz 'ideje stvaranja dodatnog džepa'. Dizajn torbe s kratkim remenom bit će dostupan u osam boja, a dugi remen u tri boje. Oni koji su stali u obranu iPhone Pocketa tvrdili su kako bi visoka cijena mogla biti opravdana zbog suradnje s Isseyjem Miyakeom, a cijeli projekt je 'podsjetnik na Appleovu povijest', piše BBC.