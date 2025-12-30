AI groznica na Wall Streetu: Američki tech milijarderi ove godine bogatiji za 550 milijardi dolara

Prema podacima Bloomberga, deset vodećih osnivača i izvršnih direktora američkih tehnoloških divova na Badnjak je, po zatvaranju trgovanja u New Yorku, posjedovalo gotovo 2,5 bilijuna dolara u gotovini, dionicama i ostalim investicijama. To je značajan skok u odnosu na 1,9 bilijuna dolara s početka godine, u kontekstu rasta indeksa S&P 500 za više od 18 posto, prenosi Financial Times .

Američki tehnološki milijarderi povećali su ove godine svoju ukupnu neto vrijednost za više od 550 milijardi dolara. Glavni pokretač ovog nevjerojatnog rasta je euforija investitora oko vodećih tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom.

Spekulativna oklada na budućnost

Lideri Silicijske doline profitirali su od stotina milijardi dolara koje se na globalnoj razini troše na AI čipove, podatkovne centre i nove softverske proizvode. Iako su neki dobici u posljednjim mjesecima blago splasnuli zbog straha od 'AI balona', trend rasta ostaje snažan.

'Sve je ovo spekulativno i izravno povezano s uspjehom umjetne inteligencije', objašnjava Jason Furman, profesor ekonomije na Sveučilištu Harvard i konzultant startupa OpenAI. 'Postoji veliki upitnik oko toga hoće li se sve to na kraju isplatiti, ali investitori se klade da hoće.'

Elon Musk ostaje na prvom mjestu ljestvice s bogatstvom koje je poraslo za gotovo 50 posto, dosegnuvši 645 milijardi dolara. Poziciju je nakratko izgubio tek u rujnu, kada ga je zasjenio osnivač Oraclea Larry Ellison. Muskovo bogatstvo skočilo je u godini u kojoj je osigurao rekordni ugovor o plaći od Tesle vrijedan bilijun dolara, dok je vrijednost njegove tvrtke SpaceX porasla na 800 milijardi dolara.

Pobjednici i gubitnici AI ere

Jedan od najvećih dobitnika je i Jensen Huang, osnivač Nvidije. Tvrtka je postala najveća svjetska kompanija na burzi s tržišnom kapitalizacijom iznad 4 bilijuna dolara. Huang je trenutačno osmi najbogatiji američki tehnološki direktor s neto vrijednošću od 156 milijardi dolara, a ove je godine prodao dionice vrijedne više od milijardu dolara.

Dionice su prodavali i drugi: Jeff Bezos (Amazon) unovčio je dionice vrijedne 5,6 milijardi dolara, dok je Michael Dell prodao dionice svoje tvrtke u vrijednosti od preko 2 milijarde dolara. S druge strane, Mark Zuckerberg (Meta) pao je na ljestvici nakon nedavnog pada cijene dionica Mete. Investitori su postali oprezni zbog golemih troškova za AI infrastrukturu i visokih plaća za vrhunske istraživače.

Larry Ellison (Oracle) zabilježio je snažan skok nakon objave ugovora o podatkovnom centru s OpenAI-jem vrijednog 300 milijardi dolara, no cijena dionice Oraclea kasnije je pala za 40 posto zbog zabrinutosti oko načina financiranja tih projekata. U tom su ga previranju pretekli suosnivači Googlea, Larry Page i Sergey Brin, čije je bogatstvo poraslo na 270, odnosno 255 milijardi dolara, zahvaljujući napretku Googlea u razvoju vlastitih AI modela i čipova.

Jedini koji je godinu završio s manje novca nego što je započeo jest suosnivač Microsofta Bill Gates. Razlog tome nije neuspjeh na tržištu, već nastavak prodaje dionica kako bi financirao svoje goleme filantropske projekte.