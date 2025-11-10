Dozlogrdilo vam je 'tekuće staklo' na iPhoneu? Evo kako ga možete ukrotiti

Najnoviji Appleov operativni sustav podijelio je zajednicu, no na sreću - najnovija verzija softvera donosi vrlo korisnu mogućnost izbora
Nakon što je iOS 26 postao dostupan svima, korisnici iPhonea podijelili su se u dvije skupine. Jedni su otvoreni prema novom sučelju 'Liquid Glass', dok su drugi nezadovoljni promjenom izgleda svojih uređaja. Ipak, nema potrebe vraćati se na starije verzije sustava. iOS 26.1 uključuje vrlo jednostavnu opciju koja sučelje može učiniti čitkijim i vratiti mu neprozirnost sličnu starijim verzijama, piše Gizmodo.
Apple je Liquid Glass osmislio tako da korisničko sučelje bude slojevito, odnosno da tipke i izbornici izgledaju kao da su izrađeni od stakla kroz koje se lomi svjetlost. Takav efekt može otežati čitanje teksta, jer se u nekim izbornicima elementi preklapaju. Tijekom testiranja Apple je više puta prilagođavao razinu prozirnosti iako je konačna verzija za dio korisnika i dalje vizualno intenzivna.
Kao i u vrijeme iOS-a 7, kompanija je uključila nekoliko opcija u postavkama pristupačnosti kako bi poboljšala čitljivost. U izborniku Postavke nalazi se opcija Liquid Glass i u njoj možete birati opciju Prozirno ili Nijansirano. Dok prva opcija ostavlja sučelje istim kao što je bilo do sad, druga istaknute elemente mijenja tako da postanu manje prozirni te, samim time, čitljivi.
Unatoč raspravama o tome je li prije iPhone bio čitljiviji i bolji ili ne, mnogi će korisnici ipak ostati na iOS-u 26 zbog novih funkcija. Jeste li vi među njima?