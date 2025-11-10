Dozlogrdilo vam je 'tekuće staklo' na iPhoneu? Evo kako ga možete ukrotiti

Nakon što je iOS 26 postao dostupan svima, korisnici iPhonea podijelili su se u dvije skupine. Jedni su otvoreni prema novom sučelju 'Liquid Glass', dok su drugi nezadovoljni promjenom izgleda svojih uređaja. Ipak, nema potrebe vraćati se na starije verzije sustava. iOS 26.1 uključuje vrlo jednostavnu opciju koja sučelje može učiniti čitkijim i vratiti mu neprozirnost sličnu starijim verzijama, piše Gizmodo.

Apple je Liquid Glass osmislio tako da korisničko sučelje bude slojevito, odnosno da tipke i izbornici izgledaju kao da su izrađeni od stakla kroz koje se lomi svjetlost. Takav efekt može otežati čitanje teksta, jer se u nekim izbornicima elementi preklapaju. Tijekom testiranja Apple je više puta prilagođavao razinu prozirnosti iako je konačna verzija za dio korisnika i dalje vizualno intenzivna.