Masivna tvornica koja je nekad proizvodila iPhone uskoro uvodi - robotske radnike?

Tajvanski proizvođač elektronike Foxconn najavio je planove za uvođenje humanoidnih robota u proizvodnju servera za Nvidiju 'u narednih šest mjeseci', potvrdio je izvršni direktor Young Liu.

Prema izvješću Nikkei Asia, to bi bio prvi put da Foxconn, poznat i kao Hon Hai Precision Industry, koristi humanoidne robote u svojoj proizvodnji. Tvrtka, koja posluje više od pola stoljeća, izrađuje proizvode za najveće svjetske tehnološke kompanije, uključujući Apple, Nintendo, Sony, Google, Microsoft i Nvidiju.

U Sjedinjenim Američkim Državama Foxconn već proizvodi servere u Teksasu, Kaliforniji i Wisconsinu, a planira proširenje u Ohio. Liu je izjavio da će korištenje humanoidnih robota povećati učinkovitost proizvodnje jer je 'brzina ključna za visoku tehnologiju poput umjetne inteligencije'.

Tvrtka je u priopćenju navela da 'trenutno surađuje s Nvidijom u Houstonu na izgradnji nove pametne tvornice za AI servere', dodajući da će objekt 'biti među prvima koji će na proizvodnim linijama koristiti humanoidne robote pokretane Nvidia Isaac GR00T N modelom'. Cilj suradnje je stvaranje 'svjetskog referentnog modela za AI tvornice'.

Još uvijek nije poznato kakve će točno zadatke roboti obavljati niti hoće li njihova primjena utjecati na broj ljudskih radnika. Foxconn već ima povijest zamjene radnika automatiziranim sustavima, no do sada nisu koristili humanoidne robote.