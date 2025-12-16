Srebro tržišnom vrijednošću preteklo Microsoft

Microsoft pak za dlaku zaostaje za srebrom s tržišnom kapitalizacijom od 3,53 bilijuna dolara.

Na četvrtom je mjestu Alphabet, matično poduzeće Googlea, prema tržišnoj kapitalizaciji od 3,734 bilijuna dolara.

Slijede američki tehnološki divovi Nvidia i Apple s tržišnom kapitalizacijom od 4,29 bilijuna odnosno od 4,07 bilijuna dolara.

Tržišna kapitalizacija srebra dobiva se množenjem trenutne cijene srebra s procijenjenim obujmom dosad iskopane količine tog plemenitog metala, citira TASS objašnjenje Companiesmarketcapa.

Do sada je iskopan približno 1,751 milijun tona srebra, ali znatna količina izgubljena je ili uništena u industrijskoj primjeni, napominju u Companiesmarketcapu.

Od početka godine cijene srebra u terminskim ugovorima na njujorškoj burzi Comex više su se nego udvostručile, poskočivši za 115,4 posto.

U utorak iza podne srebrom se u terminskim ugovorima na njujorškoj burzi trgovalo po cijeni od 63,31 dolar za uncu, za 77 centi nižoj nego dan ranije.