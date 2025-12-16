Srebro tržišnom vrijednošću preteklo Microsoft

Srebro je dosegnulo tržišnu vrijednost od 3,54 bilijuna dolara i preteklo je tržišnu kapitalizaciju Microsofta, izračunala je specijalizirana tvrtka Companiesmarketcap, prema izvješću ruske novinske agencije TASS
Daleko najvišu tržišnu vrijednost ima zlato, od 29,92 bilijuna dolara, navodi TASS podatke Companiesmarketcapa.
Slijede američki tehnološki divovi Nvidia i Apple s tržišnom kapitalizacijom od 4,29 bilijuna odnosno od 4,07 bilijuna dolara.
Na četvrtom je mjestu Alphabet, matično poduzeće Googlea, prema tržišnoj kapitalizaciji od 3,734 bilijuna dolara.
Microsoft pak za dlaku zaostaje za srebrom s tržišnom kapitalizacijom od 3,53 bilijuna dolara.
Tržišna kapitalizacija srebra dobiva se množenjem trenutne cijene srebra s procijenjenim obujmom dosad iskopane količine tog plemenitog metala, citira TASS objašnjenje Companiesmarketcapa.
Do sada je iskopan približno 1,751 milijun tona srebra, ali znatna količina izgubljena je ili uništena u industrijskoj primjeni, napominju u Companiesmarketcapu.
Od početka godine cijene srebra u terminskim ugovorima na njujorškoj burzi Comex više su se nego udvostručile, poskočivši za 115,4 posto.
U utorak iza podne srebrom se u terminskim ugovorima na njujorškoj burzi trgovalo po cijeni od 63,31 dolar za uncu, za 77 centi nižoj nego dan ranije.