Procurile nove informacije: Je li ovo prvi preklopni iPhone?

Prema novoj objavi poznatog kineskog leakera Digital Chat Stationa, Apple razvija ono što se opisuje kao 'široki preklopni', odnosno sklopivi uređaj u horizontalnoj orijentaciji s velikim unutarnjim zaslonom. Informacije dolaze putem strojnog prijevoda, no uklapaju se u dugogodišnje glasine o Appleovu ulasku na tržište preklopnika.

Navodno je jedan od glavnih prioriteta u razvoju ovog uređaja njegova iznimna tankoća, zbog čega je Apple donio nekoliko ključnih dizajnerskih odluka. Među njima je i odabir bočno postavljenog Touch ID senzora otiska prsta. Prema insajderu, odustali su od ugradnje 3D Face ID sustava ili 3D ultrazvučnog čitača otiska prsta ispod zaslona jer bi takve tehnologije zahtijevale više unutarnjeg prostora i otežale postizanje tanjeg kućišta.

Posebna se pažnja, tvrdi izvor, posvećuje i šarki uređaja, opisanoj kao 'vrlo snažnoj'. Iako nisu izneseni konkretni tehnički detalji, to se podudara s ranijim očekivanjima iz industrije da Apple želi postići visoku razinu izdržljivosti šarke i minimalizirati vidljivost pregiba na zaslonu, što su do sada bile česte točke kritike preklopnih uređaja.