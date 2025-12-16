Procurile nove informacije: Je li ovo prvi preklopni iPhone?

Neslužbene informacije otkrivaju detalje o novom mobilnom uređaju koji bi, navodno, Apple mogao predstaviti u budućnosti
Prema novoj objavi poznatog kineskog leakera Digital Chat Stationa, Apple razvija ono što se opisuje kao 'široki preklopni', odnosno sklopivi uređaj u horizontalnoj orijentaciji s velikim unutarnjim zaslonom. Informacije dolaze putem strojnog prijevoda, no uklapaju se u dugogodišnje glasine o Appleovu ulasku na tržište preklopnika.
Navodno je jedan od glavnih prioriteta u razvoju ovog uređaja njegova iznimna tankoća, zbog čega je Apple donio nekoliko ključnih dizajnerskih odluka. Među njima je i odabir bočno postavljenog Touch ID senzora otiska prsta. Prema insajderu, odustali su od ugradnje 3D Face ID sustava ili 3D ultrazvučnog čitača otiska prsta ispod zaslona jer bi takve tehnologije zahtijevale više unutarnjeg prostora i otežale postizanje tanjeg kućišta.
Posebna se pažnja, tvrdi izvor, posvećuje i šarki uređaja, opisanoj kao 'vrlo snažnoj'. Iako nisu izneseni konkretni tehnički detalji, to se podudara s ranijim očekivanjima iz industrije da Apple želi postići visoku razinu izdržljivosti šarke i minimalizirati vidljivost pregiba na zaslonu, što su do sada bile česte točke kritike preklopnih uređaja.
Prema istim navodima, trenutni inženjerski prototip ima unutarnji zaslon dijagonale 7,58 inča s prednjom kamerom smještenom ispod zaslona, poznatom kao under-panel camera (UPC). Ova tehnologija omogućuje joj da bude skrivena ispod sloja zaslona, bez vidljivih izreza kada se ne koristi. Vanjski zaslon navodno je veličine 5,25 inča i koristi kameru s rupicom u zaslonu, izvedenu metodom HIAA (Hole-In-Active-Area), a ona smanjuje neaktivni prostor oko izreza. Zasad nije jasno hoće li i kako Apple u ovakav dizajn uklopiti Dynamic Island.
Objava također tvrdi da će uređaj imati dvostruku stražnju kameru od 48 megapiksela, pri čemu se spominje 'velika baza', što upućuje na veće fizičke senzore, a ne samo na visoku rezoluciju.
Digital Chat Station dodaje da bi segment preklopnih pametnih telefona sljedeće godine mogao 'oživjeti' nakon razdoblja sporijeg rasta i manjih inkrementalnih poboljšanja. U tom kontekstu ponavlja i raniju tvrdnju da Samsung razmatra novi preklopni uređaj širokog formata.
Iako Apple službeno nije potvrdio postojanje ovakvog uređaja, Digital Chat Station se u prošlosti pokazao relativno pouzdanim izvorom kada je riječ o glasinama vezanim uz proizvode te kompanije, navodi Macrumors.