Zvuče dobro, ne cure iz ušiju i ne kompliciraju: Isprobali smo Huawei Freebuds Pro 5

Protekla dva tjedna testirali smo novi flagship model Bluetooth slušalica kineskog proizvođača Huawei, koje su nas iznimno pozitivno iznenadile robusnošću, prilagodljivošću svakom obliku uha, solidnim zvukom i poštenim trajanjem baterije. Nije sve savršeno, ali ove slušalice bez grižnje savjesti možemo preporučiti svakome

Ide li i vama na živce što za kvalitetne Bluetooth slušalice koje zadovoljavaju svačije potrebe morate izdvojiti tristotinjak eura? Ide i nama, pogotovo ako imate specifičan oblik ušiju koje takve slušalice 'izbacuje' ili vas tjera da ih gurate dublje u ušnu školjku, time remeteći iskustvo uživanja u glazbi ili drugoj vrsti sadržaja koje konzumirate.

Zato su nas vrlo ugodno iznenadile slušalice Huawei Freebuds Pro 5 koje su nam nedavno stigle na test, a proizvođač ih reklamira upravo kao parnjake nekih od najboljih slušalica najvećih svjetskih proizvođača, ponuđene po znatno povoljnijoj cijeni. Tijekom proteklih tjedan dana isprobali smo ih u uredu, u javnom prijevozu, krećući se na otvorenom u gradu, ali i tijekom fizičkih poslova na selu, i u apsolutno svim situacijama ostavljale su dojam pouzdanog zvučnog pratitelja svakodnevnih aktivnosti, koji vam pritom neće izobličiti niti zvuk niti uši. Želite li kontrolirati slušalice mimo jednostavne mehanike pritiska, odnosno podesiti neke detaljnije opcije, to možete napraviti kroz HUAWEI Audio Connect aplikaciju za upravljanje zvukom koje na sustavu Android možete skinuti u sklopu Huaweijeve galerije aplikacija. Kvaliteta zvuka i jednostavnost korištenja najvećem će dijelu korisnika biti presudne odlike, a po ta dva parametra Freebuds djeluju sjajno.

Niža cijena u prvom mjesecu prodaje Slušalice Huawei Freebuds Pro dostupne su po cijeni od 199 EUR, uz popust od 20 EUR koji traje do 31.3. pa je time njihova cijena u prvom mjesecu prodaje 179 EUR.

Ne bježe iz uha Već od prve sekunde i rutinskog povezivanja s Android mobitelom putem Bluetootha, slušalice imponiraju jednostavnošću korištenja i pouzdanim, suverenim zvukom, čija detaljna kvaliteta, za one kojima je to presudno, ovisi o kvaliteti zvuka dostupnoj na uređaju koji ga emitira. No za razliku od većine Bluetooth slušalica koje smo isprobali, ove vam neće 'izgmizati' iz uha čak ni dok se bavite fizičkom aktivnošću (mada bismo ih za test ove osobine trebali isprobati u nešto toplije doba godine). Razlog su silikonski nastavci za uši koji stabilno prianjaju u ušnu školjku, ali istodobno ne poništavaju vanjski zvuk, barem ako niste uključili ANC – toliko da možete barem steći dojam o tome što se događa oko vas (što je važno s aspekta sigurnosti u prometu), ali i jasno čuti vlastiti glas. Prilikom telefonskih razgovora drugi će ga pak sugovornici čuti prilično jasno i prirodno – barem je nama tako zvučalo na snimkama koje su nam poslale osobe s kojima smo razgovarali.

Stabilne i praktične Same slušalice su vrlo efektno dizajnirane: mi smo ih dobili u metalik sivoj kutijici za punjenje, čija zelena indikatorska tipka svijetli u elegantnom kontrastu u odnosu na ovitak. Lijep dizajn i sjaj ima svoju cijenu: slušalice i pakiranje glatke su na dodir i pomalo klizave pod prstima, pa će vam nužno poneki puta ispasti, što se i nama dogodilo. No niti jednom nakon takvih padova na površini kutijice ili slušalica nismo primijetili niti jednu ogrebotinu, što znači da su unatoč naoko krhkom pakiranju prilično robusne. Uz važnu napomenu koja vrijedi za sve slušalice na koje ste izdvojili više stotina eura – ne otvarajte, ne vadite niti vraćajte slušalice u kutijicu dok se nalazite blizu površina s rupama, poput liftova ili šahta, jer ako vam upadnu negdje teško ćete do njih. Rad slušalica možete kontrolirati pritiscima na upravljačku ploču na objema slušalicama, pa tako možete pojačavati, odnosno smanjivati glasnoću, pauzirati i preskakati pjesme, upravljati pozivima i mijenjati načine poništavanja buke. U odnosu na prethodni model Freebuds Pro 4, slušalice su navodno nešto manje kako bi se jednostavnije prilagodile ušima, a i kako bi ih korisnik mogao dulje koristiti u komadu. Baterija traje čak do 38 sati Kod duljeg korištenja u komadu važna je i baterija, a ona ima uistinu impresivni kapacitet. Proteklog vikenda, kad smo pratili ponovni početak rata na Bliskom istoku, baterija je izdržala praktički cijelu smjenu od osam sati uz nekoliko prekida za stanku, no bez dopunjavanja. Tijekom tog perioda, treba i to napomenuti, zahvaljujući opciji povezivanja na više Bluetooth točaka slušalice su bile povezane s nekoliko različitih uređaja, od računala preko televizora do gramofona, i uvijek bi se pouzdano i brzo prebacile na novi izvor. Proizvođač ističe da uz simultano punjenje kutijice i dopunjavanje slušalica u istoj baterija može trajati i do 38 sati, a same slušalice će se u kutijici potpuno napuniti u roku od maksimalno pola sata.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Miky Ancona

Od naprednih značajki, FreeBuds Pro 5 diče se sustavom za aktivno poništavanje buke koji radi na bazi AI-a, a jačinu tog poništavanja buke možete podešavati u upravljačkom softveru. Čak ni ne morate to raditi – slušalice imaju način rada po imenu Smart dual-core koji sam određuje koliko aktivno treba poništiti buku, ako tu značajku baš želite koristiti. Mi smo ovu funkciju isprobali u tramvaju, i slušajući glazbu, a sjedeći pored vrata, nismo niti jednom čuli karakterističan pištavi zvuk koji se čuje prilikom zatvaranja, što znači da aktivno poništavanje buke i te kako radi. I još jednom napomena – pazite da vas ova značajka ne prevari pa da vas vrata tramvaja udare.

