Avangardne slušalice na tragu poboljšanja: Isprobali smo Huawei Freeclip 2

Druga generacija najneobičnijih Huaweijevih otvorenih slušalica donosi niz znamenitih poboljšanja, no postavlja se pitanje je li to dovoljno da ih učini - dobrima

Huawei je početkom 2024. na globalna tržišta doveo neobičan par bežičnih slušalica pa je model Freeclip istovremeno služio kao estetski dodatak i funkcionalna slušalica otvorenog tipa s naglaskom na avangardni dizajn. Makar se nije istaknuo kao revolucionarni proizvod, Huawei nije odustao: njegov nasljednik, koji je izašao krajem 2025., donosi zanimljiv asortiman iteracijskih nadogradnji. One, makar ne okreću cijeli koncept slušalica naglavačke, predstavljaju smislenu skupinu poboljšanja koja ih jasno stavljaju ispred verzije koju smo testirali pretprošle godine.

Za početak, proizvod izgleda više rafiniran. Dolazi u nekoliko boja, a kutijica je, iako i dalje zaobljena na rubovima, puno 'kockastija'. U njoj je svaka slušalica smještena na magnetiziranu uvalu iznad koje se 'stabiljkasti' dio proteže preko onog druge slušalice. Ovo, pored toga što omogućava lako zatvaranje magnetiziranog poklopca, pruža vrckaste enigmatske trenutke zato što svaki put forsira korisnika da smisli na koji će način spustiti slušalicu u kutijicu da ne bi smetala drugoj.

Freeclip 2, doduše, vješto zaobilazi drugi dio frustracija često povezanih s bežičnim slušalicama - otkrivanje koja ide u koje uho. Sustav automatski prepoznaje u koje ste je uho stavili te potom određuje koja će biti lijeva, a koja desna. Nadalje, slušalica sada puno bolje leži na uhu i teže ju je silovito skinuti, što je čini malo boljom solucijom za aktivnije korisnike. Korisničkom iskustvu jako doprinose i elegantne dodirne funkcije poput trljanja graška iza uha za pojačanje ili sniženje zvuka ili tapkanje za mijenjanje pjesama prema naprijed ili otraga - sve radi puno bolje nego na prvim modelima.

Ono što se nije promijenilo je slabija izolacija od okolnog zvuka. Huawei tvrdi da se slušalica zahvaljujući poboljšanim senzorima puno bolje može prilagoditi bučnom okolišu, no iskreno, sve što sam osjetio tijekom korištenja u gužvi je da se pojača glasnoća, a ono nešto malo basa, koji je dobila ova generacija, netragom nestaje. Ljudi koji su mi bili blizu mogli su čuti glazbu iz slušalice, a sve što sam zaključio je da Freeclip 2 nikad neću nositi na mjestima na kojima ima buke.

Slušalice su ovaj put puno otpornije na pljuskanje vodom i pijeskom, uz certifikat IP57 za budse i IP54 za kutijicu. Ovo i dalje ne znači da ću baš plivati s njima u ušima, no definitivno daje mir duši svaki put kad počne padati kiša i vani sam bez kišobrana ili slučajno primim slušalicu mokrim rukama. Telefonski pozivi su zahvaljujući višestrukim mikrofonima podnošljivo funkcionalni, makar glas sugovornika zvuči kao da ide kroz uredski PC zvučnik te je slabije kakvoće od onog koji sam čuo na novim Freebudsima.