Huaweijev 'sportaš' koji vam neće dopustiti da se izležavate bez grižnje savjesti

Huawei je posljednjih godina uložio puno vremena i truda ne bi li privukao korisnike kojima su važni dizajn i elegantan izgled, ali i pametne značajke. No to ne znači da su zaboravili na sportaše, one koji žele da im pametni sat bude trener na zapešću

Upravo je to glavna zadaća novog modela Huawei Watch GT Runner 2, a on nakon četiri godine čekanja ponovno usmjerava Huaweijev fokus na sportske korisnike koji vole testirati sebe i nosive uređaje do krajnjih granica. Ono što zasigurno privlači pozornost sam je dizajn ovog sata. Imali smo priliku testirati njegovu narančastu verziju (Dawn Orange) koja svojom bojom i izgledom možda i najviše odaje dojam da se radi prvenstveno o sportskom, a onda i pametnom satu.

Huawei Watch GT Runner 2 Izvor: tportal.hr / Autor: Martina Čizmić







Sat dolazi s dva remena Kućište ima prepoznatljiv Huaweijev dizajn, napravljen od legure titanija i tek nekoliko narančastih naglasaka oko gumba i krune. Najviše se boje zapravo može pronaći na licu sata (koje je moguće mijenjati prema željama i potrebama korisnika) te na narukvicama koje dolaze uz njega. Naime on ima dva remena: gradijent narančasti AirDry te bijeli fluoroelastomerni remen s narančastim perforacijama. Oba su izuzetno udobna za nošenje i o samom korisniku ovisi koji će odabrati u kojoj situaciji. Izmjena je izuzetno jednostavna i brza, tako da nećete imati nikakvih problema i ako ih mijenjate u trku. S obzirom na to da je sat prvenstveno namijenjen sportašima, u Huaweiju su se pobrinuli da bude jako izdržljiv. Tako je ekran prekriven izuzetno otpornim staklom Kunlun Glass, koje će izdržati čak i direktan udarac o rub stola (da, govorimo iz osobnog iskustva), ali i bilo kakve padove. Osim toga, sat je otporan na prašinu i vodu pa s njim možete i na plivanje. Promjer mu je 43 milimetra, što je možda nešto manje nego što su sportaši navikli, ali 1,5-inčni ekran sa svjetlinom od 3000 nita neće vas ostaviti na cjedilu ni u jednom trenutku. Zahvaljujući dovoljno velikim i preglednim ikonama, koje možete odabirati putem rotirajućeg kotačića ili pak na zaslonu osjetljivom na dodir, čak ni na jakom suncu nećete se morati mučiti pročitati poruku ili pogledati trenutačne podatke tijekom trčanja.

Treba istaknuti i to da je sat opremljen zvučnikom i mikrofonom, što korisniku omogućuje da se u svakom trenutku javi na telefonski poziv (bez vađenja pametnog telefona iz džepa ili torbe) ili pak da sluša glazbu koju je prethodno pohranio u MP3 obliku. Zvučnik pristojno odrađuje svoj posao, a kvaliteta zvuka putem mikrofona (primjerice tijekom bilježenja glasovnih bilješki ili telefonskog poziva) uvelike ovisi o tome gdje vam se nalazi ruka u tom trenutku. Želite li biti sigurni da će vas sugovornik čuti, bilo bi dobro koristiti slušalice za obavljanje telefonskih poziva. Spomenimo i to da bez problema možete primati notifikacije, čitati poruke i odgovoriti na njih ranije pripremljenim kratkim odgovorima. Odgovore možete prilagoditi svojim potrebama u aplikaciji, što je izuzetno korisno kad ste negdje u pokretu i nemate vremena za puno tipkanja, a trebate javiti nekome da kasnite. Povezivanje s pametnim telefonom Huawei Watch GT Runner 2 ne bira s kojim će se pametnim telefonom spojiti. Bez obzira na to koristite li neki iz Huaweijeve linije, Android ili Appleov iPhone, spajanje je izuzetno jednostavno i brzo. Dovoljno je skenirati QR kod na kutiji sata, preuzeti aplikaciju Huawei Health i pratiti upute na ekranu. Tijekom testiranja spojili smo ga bez problema te koristili i s Huaweijevim i telefonom s Androidom. Nije bilo nikakvih prekida veze, neusklađenosti podataka ili drugih problema. Pritom koristi HarmonyOS, operativni sustav koji je Huawei razvio za svoje uređaje i koji je dio njihova ekosustava. To znači da neke aplikacije koje se oslanjaju na Googleov WearOS ili Appleov iOS nećete moći imati, ali Huawei zato na njemu nudi cijeli niz mogućnosti koje će zadovoljiti i najzahtjevnije korisnike. Što se aplikacija na satu tiče, jasan je naglasak na sport te fizičko i emocionalno zdravlje.

Uz već dobro poznate značajke, kao što su praćenje broja otkucaja srca, razine zasićenosti krvi kisikom, elastičnosti krvnih žila, EKG-a, pulsa, emocionalnog zdravlja i raspoloženja, izvrsno je to što Huawei u aplikaciji objedinjuje sve te podatke i daje smislen pregled aktualnog stanja organizma korisnika. Mnogima će od velike važnosti biti i mogućnost praćenja kvalitete sna i disanja tijekom spavanja jer to može ukazivati na potencijalne zdravstvene probleme. Dodajmo tome i Smart Training Plan, opciju koja u aplikaciji omogućuje da uz nekoliko klikova dobijete personalizirani plan za treniranje ne biste li poboljšali svoje stanje i rezultate. Za one koji žele pripremiti se za napornije i dulje utrke (poput maratona), ovakav detaljni plan s izvedivim ciljevima i vježbama zasigurno će biti dobar dodatak uobičajenom treningu. Runner 2 za trkače, ali i one koji to nisu baš uvijek Korisnici koji se ozbiljnije bave trčanjem, treniraju za maraton ili samo za opuštanje i održavanje forme, najviše će profitirati korištenjem ovog sata. Što je i logično jer je on osmišljen upravo za njih. S druge strane, ako se samo povremeno, kao rekreativac, bavite sportom, možete analizirati svoj napredak pomoću cijelog niza unaprijed pripremljenih značajki za praćenje tih aktivnosti – od igranja golfa, preko hodanja i trčanja, pa do tenisa, skijanja i planinarenja. Na ekranu sata bez problema ćete vidjeti protek vremena, potrošene kalorije, opterećenje organizma, ali i rutu kojom ste se kretali. Osim toga, možete podijeliti svoje uspjehe na društvenim mrežama ili jednostavno na jednom mjestu pratiti svoj napredak (ili nazadovanje). Upravo za praćenje odgovoran je novi sustav koji Huawei naziva 3D plutajuća antena (3D Floating Antena), a zapravo se nalazi u okviru ekrana i pojačava signal navigacije kako biste u svakom trenutku točno znali gdje se nalazite. Tijekom testiranja lociranje je bilo izuzetno precizno, čak i među visokim zgradama u gradu, kao i na otvorenome u prirodi.