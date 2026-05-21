Apetiti sve veći: Ulagači i nisu toliko impresionirani Nvidijinim rezultatima. Žele još

Unatoč snažnim rezultatima, dionice kompanije pale su 1,6 posto u trgovanju nakon zatvaranja burze. Analitičari smatraju da investitori više nisu impresionirani samim rekordnim brojkama jer je Nvidia već neko vrijeme navikla tržište na iznimno snažne rezultate.

Američki proizvođač čipova, ključan za razvoj AI infrastrukture diljem svijeta, izvijestio je da su prihodi u prvom kvartalu porasli 85 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine i dosegnuli 81,6 milijardi dolara. Neto dobit pritom je više nego utrostručena, na 58,3 milijarde dolara.

'Potražnja je eksplodirala'

Nvidia je trenutačno najvrjednija kompanija na svijetu, s tržišnom vrijednošću od oko 5,3 bilijuna dolara. Kompanija navodi da je glavni motor rasta ponovno bio odjel podatkovnih centara, koji pokreće velik dio razvoja umjetne inteligencije.

Izvršni direktor Jensen Huang tijekom razgovora s analitičarima poručio je da potražnja za AI infrastrukturom raste nevjerojatnom brzinom. 'Potražnja je eksplodirala. Razlog je jednostavan: stigla je era AI agenata', rekao je Huang.

Nvidia procjenjuje da bi globalna ulaganja u AI infrastrukturu do kraja desetljeća mogla dosegnuti između tri i četiri bilijuna dolara godišnje. Pojam 'AI agenti' odnosi se na novu generaciju AI sustava koji ne samo da odgovaraju na upite korisnika, nego mogu samostalno izvršavati zadatke, planirati aktivnosti i donositi odluke.

Investitori traže još veći rast

Pad dionica nakon objave rezultata dio analitičara objašnjava fenomenom poznatim kao „buy the rumour, sell the fact“, odnosno situacijom u kojoj investitori unaprijed očekuju dobre rezultate pa nakon njihove objave kreću s prodajom.

Ruth Foxe-Blader iz američke investicijske tvrtke Citrine Venture Partners smatra da je problem i golema veličina same Nvidije. 'Nvidia danas čini oko osam posto indeksa S&P 500. Bez uvjerenja da će se ovakav eksplozivan rast nastaviti, investitori neće ostati oduševljeni, iako su rezultati bili izvanredni', rekla je za BBC. Dodala je kako dio tržišta sada traži još agresivniji rast nego dosad.

Slično razmišlja i Victoria Scholar iz investicijske platforme Interactive Investor. 'Ljestvica je iznimno visoko postavljena za kompaniju koja je navikla tržište na spektakularne rezultate', rekla je. Podsjetila je i da su dionice Nvidije snažno rasle još prije objave financijskih rezultata.

Dio investitora sve više prati i rast konkurencije u AI sektoru. Velike tehnološke kompanije, uključujući najveće pružatelje cloud usluga i operatore podatkovnih centara, posljednjih godina sve intenzivnije razvijaju vlastite AI čipove kako bi smanjili ovisnost o Nvidiji.

Iako Nvidia i dalje uvjerljivo dominira tržištem AI procesora, dio analitičara smatra da će konkurencija dugoročno postajati sve snažnija kako AI industrija sazrijeva.