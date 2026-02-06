Hrvatski startup Daytona prikupio 24 milijuna dolara

Nova sredstva koristit će se za proširenje kapaciteta i globalnu ekspanziju. Iako se sjedište tvrtke nalazi u New Yorku, a većina ključnih kupaca u San Franciscu, većina tima, koji trenutno broji 20 stručnjaka, operira iz ureda u Splitu i Zagrebu, čineći Hrvatsku tehničkim središtem ove globalne priče.

Investiciju je predvodio FirstMark Capital , jedan od najprestižnijih fondova rizičnog kapitala koji je rano prepoznao divove poput Airbnba, Pinteresta, Shopifyja, Discorda i Riot Gamesa . Rundu su podržali i dosadašnji investitori, istaknuto je u petak u priopćenju.

'Dok se javnost fokusira na chatbotove poput ChatGPT-a, u pozadini se odvija bitka za infrastrukturu. Današnji sustavi u oblaku (Cloud) dizajnirani su za tradicionalne, statične aplikacije. Međutim, AI agenti, autonomni softveri koji izvršavaju dinamične i nepredvidive zadatke, funkcioniraju potpuno drugačije. Daytona to rješava 'sandbox' sustavom, virtualnim računalima koja se u milisekundama konfiguriraju prema potrebama agenta, poput memorije ili trajanja rada. Aktivni su samo dok traje zadatak, što, uz sigurnost, drastično smanjuje troškove jer se ne plaća neaktivna i troma tradicionalna infrastruktura', pojašnjava se u priopćenju.

Navodi se i da Daytona bilježi 'nevjerojatan doseg' s milijunima kreiranih 'sandboxa' dnevno od strane AI agenata. Platforma je postala nezaobilazan alat za širok raspon klijenata, od inovativnih startupova do Fortune 500 tvrtki. "Daytona gradi infrastrukturu za budućnost u kojoj će milijarde AI agenata trebati vlastita, sigurna i ekonomski isplativa računala", kažu iz Daytone.

Prenose i izjave Matta Turcka, partnera u FirstMarku i novog člana upravnog odbora Daytone te Kevina Zhanga, člana uprave Daytone i partnera u fondu Upfront Ventures.

'Vjerujemo da se događa ključna promjena u tehnologiji - prelazimo s infrastrukture prilagođene ljudima na onu prilagođenu AI agentima. Daytonin uspjeh je u tome što je omogućila da svaki AI agent dobije svoje računalo koje se pokreće u milisekundama. To je temeljni gradivni blok nove ekonomije temeljene na umjetnoj inteligenciji', izjavio je Turck.

Zhang je pojasnio zašto je njegov fond odlučio dodatno uložiti u Daytonu.

'Nevjerojatan tempo tima i njihova opsjednutost korisničkim iskustvom developera su inspirativni. To se najbolje vidi kroz stalnu aktivnost i podršku zajednice koju Daytona uživa na platformama poput Slacka i X-a. Ovo je tek početak ere AI agenta, a ne možemo zamisliti bolji i fokusiraniji tim koji bi izgradio tu infrastrukturu', poručio je.