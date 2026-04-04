Hrvatska tvrtka probija se u svjetsku elitu: Otvara tvornicu u Americi i ima plan kako 'zeznuti' Kineze

Od FPV naočala predstavljenih na sajmu u Las Vegasu do planova o proizvodnji milijun dronova godišnje, osječka Orqa u nekoliko je godina napravila skok iz startupa u ozbiljnog globalnog igrača.. Nakon što je osigurala investiciju od 12,7 milijuna eura i ušla na listu najbrže rastućih europskih tvrtki prema Financialu Timesu, Orqa ubrzano širi proizvodnju, jača tim i postavlja temelje za daljnju međunarodnu ekspanziju. Detalje u razgovoru za tportal otkrio suosnivač i izvršni direktor Srđan Kovačević

Orqu su krajem 2018. osnovali Srđan Kovačević, Ivan Jelušić i Vlatko Matijević.

Godinu dana kasnije predstavili su svoje FPV naočale na sajmu CES u Las Vegasu, a tvrtka je od tada postupno izrasla u jednog od važnijih europskih proizvođača tehnologije za FPV dronove. Nedavno su osigurali investiciju vrijednu 12,7 milijuna eura u Series A rundi koju predvodi fond Expedition, specijaliziran za rane faze ulaganja u europski sigurnosni sektor. Sudjelovali su i hrvatski fond AYMO Ventures te međunarodni investitori Lightspeed Venture Partners, Taiwania Capital i Radius Capital. Izvršni direktor tvrtke Srđan Kovačević u razgovoru za tportal kaže kako nova investicija nije samo financijski iskorak, nego i prekretnica u razvoju kompanije.

'Nova investicija označava službeni prelazak Orqe iz faze startupa u ozbiljan scaleup, s fokusom na strateški rast i učvršćivanje operativnih temelja potrebnih za globalnu ekspanziju', ističe Kovačević. Novac će, kaže, iskoristiti za ubrzanje tehnološkog razvoja i povećanje proizvodnih kapaciteta, ali i daljnje zapošljavanje. Nakon što su u godinu dana više nego udvostručili broj zaposlenih, rast tima ostaje jedan od ključnih prioriteta, govori nam Kovačević. Paralelno Orqa otvara prostor i za akvizicije te jačanje tržišne pozicije.

Borba za talente Uz globalno širenje, Orqa raste i u Hrvatskoj. Danas zapošljava više od 200 ljudi, u odnosu na 90 krajem 2024. godine. Kovačević ističe kako Osijek (i Hrvatska) imaju vrhunski inženjerski kadar, no da potraga za specifičnim profilima nije jednostavna. 'Prednost je što je Orqa sve više prepoznata kao poslodavac koji stručnjacima pruža priliku da svoju izvrsnost dokažu na najzahtjevnijoj svjetskoj razini', kaže. Fokus je, dodaje, i dalje na inženjerima, ali i na jačanju prodajnih i operativnih timova koji prate globalni rast.

Jedan od ključnih koraka u toj strategiji je i partnerstvo s katarskim Barzan Holdingsom. 'Prvi operativni korak koji planiramo je otvaranje zajedničkih proizvodnih pogona u Katru, čime izravno realiziramo našu viziju lokalizirane proizvodnje na strateškim tržištima', kaže Kovačević. Kad je riječ o akvizicijama, naš sugovornik kaže: 'Aktivno smo otvoreni za uspostavljanje takvih partnerstava te kontinuirano analiziramo potencijale koji se uklapaju u našu dugoročnu viziju, no u ovom trenutku nemamo konkretizirane suradnje o kojima bi mogli javno govoriti.'

Orqa danas posluje u više od 50 zemalja, a fokus ostaje na regijama od najveće strateške važnosti. 'Prvenstveno na Sjevernoj Americi, Europskoj uniji te članicama NATO saveza, gdje kroz suradnje s vodećim tehnološkim i obrambenim subjektima učvršćujemo svoju globalnu poziciju', kaže Kovačević. Od Osijeka do milijun dronova godišnje Orqa u Osijeku trenutno proizvodi oko 280.000 dronova godišnje zajedno s pripadajućim komponentama, no plan tvrtke je znatno povećati proizvodne kapacitete. Nedavno su kupili zemljište za novu proizvodnu liniju u Osijeku, a paralelno razvijaju i međunarodnu proizvodnu mrežu kroz program distribuirane proizvodnje.

Orqa je lani dobila nagradu Vizionar godine u kategoriji tehnologija, koju dodjeljuje tportal.

No tu ambicije ne staju. 'Kroz Globalni program distribuirane proizvodnje ciljamo na povećanje kapaciteta na više od milijun jedinica godišnje', najavljuje Kovačević. Zahvaljujući toj prekretnici, prvi put u industriji bit će uspostavljen otporan globalni opskrbni lanac koji je u potpunosti neovisan o Kini. Taj rast neće se temeljiti isključivo na vlastitim pogonima, nego na mreži partnera diljem svijeta. Već sada proizvodnja postoji u Švedskoj, Nizozemskoj i Kanadi, dok je ulazak na američko tržište u završnoj fazi. Otvaranje pogona u SAD-u očekuje se uskoro, a riječ je o kompleksnom procesu zbog strogih regulatornih zahtjeva.

Izvor: tportal.hr

'S obzirom na to da brojne američke tvrtke već godinama koriste naše komponente, lokalna prisutnost prirodan je i nužan korak u evoluciji našeg poslovanja', kaže Kovačević. Tumači i kako će time skratiti lance opskrbe i ojačati tehničku podršku korisnicima. 'Riječ je o jednom od najstrože reguliranih tržišta na svijetu, gdje se provjere provode na razini hardvera, softvera i porijekla svake komponente No, uspješnim svladavanjem takvih barijera jasno se distanciramo od konkurencije koja te standarde ne može pratiti', tumači naš sugovornik.

Prilike za hrvatske tvrtke 'Prilike prvenstveno ovise o specifičnosti industrije i zrelosti poslovnog modela, a Orqa je dokaz da hrvatske tvrtke mogu privući ozbiljan interes kako europskih, tako i američkih investitora. Iz našeg iskustva, investitori danas traže mnogo više od samog tehnološki naprednog proizvoda; ključna je validirana tržišna potražnja, ostvareni prihodi, bazu prepoznatljivih kupaca… Uz pravi strateški pristup i fokus na konkretne rezultate, vrata globalnog kapitala i uspjeha su otvorena hrvatskim tvrtkama', ističe Srđan Kovačević

Između obrane i civilne primjene Orqina tehnologija spada u kategoriju tzv. dual-use rješenja, što znači da ima i civilnu i vojnu primjenu. Iako je trenutačna potražnja snažno vezana uz obrambeni sektor, tvrtka dugoročno računa na širu transformaciju tržišta. 'Očekujemo da će to potrajati još maksimalno dvije do tri godine, nakon čega će se fokus ponovno snažnije preliti u civilni sektor', kaže Kovačević. Upravo zato već sada razvijaju rješenja za industriju i javnu sigurnost, kako bi održali rast i nakon što se tržišni fokus promijeni. Zanimljivo, najveća prepreka ambicioznom cilju od milijun dronova godišnje nije tehnologija niti proizvodnja, već tržište.