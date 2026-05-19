Nakon osiguranja za brodove, Iran sad priprema porez na internetske kabele

Iran je zaprijetio kako će prekinuti podmorske kabele u Hormuškom tjesnacu.
Na korisničkom računu Ibrahim_alFiqar pri društvenoj mreži X, iza kojeg navodno stoji visoko iransko vojno zapovjedništvo, objavljena je poruka prema kojoj će Iran 'nametnuti naknade za internetske kabele'.
Pretpostavlja se kako je riječ o prijetnji naplatom naknade operaterima podmorskih kabela kako bi se izbjegla neka vrsta poremećaja.
Graditelji podmorskih kabela obično pokušavaju usmjeriti svoje kabele kroz duboku vodu kako bi bilo teže doći do njih. Iran, međutim, upravlja flotom podmornica, a Hormuški tjesnac je poznat po plitkom moru.
Drugi račun pri X-u, iza kojeg je navodno medijska kuća Iran Times (sa slikom istog vojnog glasnogovornika) tvitnuo je kako bi Iran 'mogao iskoristiti podmorske komunikacijske kabele globalnog interneta kao novu taktiku pritiska nakon blokade Hormuškog tjesnaca'.
Ako se išta dogodi kabelima u tjesnacu, to bi moglo 'utjecati na bankarske mreže, vojne komunikacije, AI cloud sustave, online usluge i globalnu trgovinu'.
Do prekida internetskih i web usluga može doći nakon bilo kakvog prekida podmorskog kabela.
Kabeli koji prolaze kroz tjesnac završavaju u državama Perzijskog zaljeva. Neki od njih imaju dvije rute kroz strateški vodeni put. Neki od tih kabela također imaju terminal u Omanu, daleko istočno od tjesnaca.
Zemlje Perzijskog zaljeva također se povezuju zemaljskim optičkim vezama, od kojih su neke povezane s tim točkama terminala u Omanu.
Ako bi Iran odabrao kinetičku akciju protiv svih kabela u Hormuškom tjesnacu, paketi podataka bi vjerojatno i dalje tekli iz zaljeva preko optičkih veza, ali bi vjerojatno dostupna propusnost između te regije i ostatka svijeta opala.
Službeni Teheran je ranije tvrdio kako je namjerno ciljao podatkovne centre tvrtke AWS zbog toga što njegove usluge koriste tvrtke čiji proizvodi podržavaju ratovanje.
Korisnički računi povezani s iranskim vlastima najavili su novi program pomorskog osiguranja koji zahtijeva plaćanje u kriptovalutama.
Brodovi se rijetko kreću osim ako nisu osigurani, ali osiguravajuća društva trenutno ne izdaju police jer se boje kako će pokušaji prelaska tjesnaca loše završiti, piše Register.