Nakon osiguranja za brodove, Iran sad priprema porez na internetske kabele

Iran je zaprijetio kako će prekinuti podmorske kabele u Hormuškom tjesnacu. Na korisničkom računu Ibrahim_alFiqar pri društvenoj mreži X, iza kojeg navodno stoji visoko iransko vojno zapovjedništvo, objavljena je poruka prema kojoj će Iran 'nametnuti naknade za internetske kabele'.

We will impose fees on internet cables. — العميد إبراهيم ذو الفقاري (@Ibrahim_alFiqar) May 9, 2026

Pretpostavlja se kako je riječ o prijetnji naplatom naknade operaterima podmorskih kabela kako bi se izbjegla neka vrsta poremećaja.



Graditelji podmorskih kabela obično pokušavaju usmjeriti svoje kabele kroz duboku vodu kako bi bilo teže doći do njih. Iran, međutim, upravlja flotom podmornica, a Hormuški tjesnac je poznat po plitkom moru. Drugi račun pri X-u, iza kojeg je navodno medijska kuća Iran Times (sa slikom istog vojnog glasnogovornika) tvitnuo je kako bi Iran 'mogao iskoristiti podmorske komunikacijske kabele globalnog interneta kao novu taktiku pritiska nakon blokade Hormuškog tjesnaca'. Ako se išta dogodi kabelima u tjesnacu, to bi moglo 'utjecati na bankarske mreže, vojne komunikacije, AI cloud sustave, online usluge i globalnu trgovinu'.

There are fears that Iran could use the global internet’s submarine communication cables as a new pressure tactic following the Strait of Hormuz blockade.



These undersea cables carry most of the world’s internet traffic, and any disruption could affect banking networks, military… pic.twitter.com/vwsTwqIevC — Ebrahim Zolfaghari (@Irantimes01) May 18, 2026