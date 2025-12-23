Orqa će proizvoditi milijun dronova godišnje: Stvaraju sustav neovisan o Kini

Orqa pokreće Globalni programa za distribuiranu proizvodnju više od milijun dronova godišnje u suradnji s pouzdanim partnerima diljem svijeta

Orqa, vodeći Europski proizvođač FPV (first-person view) i besposadnih zračnih sustava (UAS), objavila je pokretanje vlastitog Globalnog programa za distribuiranu proizvodnju, stratešku inicijativu kojom Orqa kroz suradnju s pouzdanim partnerima diljem svijeta, povećava proizvodne kapacitete na više od milijun dronova godišnje. Zahvaljujući ovoj prekretnici, po prvi puta u industriji bit će uspostavljen otporan globalni opskrbni lanac koji je u potpunosti neovisan o Kini. Nadovezujući se na svoju dokazanu sposobnost proizvodnje 280.000 dronova godišnje u sjedištu u Osijeku, kroz spomenuti program Orqa širi svoje proizvodne sposobnosti na globalnu razinu, kroz decentralizirane mreže strateških proizvodnih partnera.

Partnerstva su već uspostavljena Diljem ključnih teritorija u Sjevernoj Americi, Europi, Bliskom istoku i Indo-Pacifiku, partnerstva su već uspostavljena, a radi daljnjeg širenja Orqinog globalnog utjecaja, aktivno se radi na dogovaranju suradnji s partnerima na dodatnim tržištima. Zajedno, ovi će pogoni činiti distribuiranu i otpornu proizvodnu mrežu koja zadovoljava rastuću globalnu potražnju za bespilotnim letjelicama namijenjenim obrani (UAS platformama), istovremeno podržavajući reindustrijalizaciju i stvaranje visoko-vrijednih proizvodnih radnih mjesta na lokalnim tržištima. "Naše poslovanje raste iznimno brzo s kapacitetom proizvodnje 280.000 dronova godišnje koje možemo proizvesti samo u našem sjedištu", rekao je Srđan Kovačević, izvršni direktor Orqe. "Naš Globalni program za distribuiranu proizvodnju proširuje ovu sposobnost omogućujući partnerskim tržištima proizvodnju istih sustava visokih performansi, koristeći Orqine standardizirane komponente", dodao je.