Tanki preklopnik impresivne konstrukcije: Testirali smo Honor Magic V5

Tanašni preklopni smartfon iz Honora nastavlja utrku za titulu najtanjeg preklopnog smartfona ikad, uz profinjen asortiman foto značajki i AI-a

Tržištem premijskih preklopnih telefona ove godine dominira trend ultratankih uređaja. Uz nedavni dolazak Samsungovog Galaxy Z Folda 7, usporedba između nedavno izašlog Honor Magica V5 i tankog preklopnika iz Koreje postaje neminovna. Oba uređaja su iznimno tanka, oba pokreće moćan procesor i oba slijede sličnu dizajnersku filozofiju.

Honor Magic V5 se, doduše, prodaje po malo nižoj cijeni te ima malo različit temeljni dizajn. Tim rečeno, ovogodišnji tanki preklopni smartfoni izgledaju jezivo slično, no kao što sam naučio tijekom testiranja, aduti se kriju uglavnom u detaljima.

Stara receptura, nov uređaj Riječ je o telefonu koji slijedi ono što je etablirao prošlogodišnji Magic V3, uz nekoliko vidnih poboljšanja te zanimljivih 'oslabljenja'. Prva stvar koja upada u oko iznimno su kompaktne forma i težina: teži nešto manje od 210 grama, dakle manje od nekih standardnih flagshipa. Nadalje, riječ je o dizajnu koji jedino izdaje malo izduljena forma kada je sklopljen s dijagonalom ekrana od 6,43 inča.

Ovo je vjerojatno stvar preferencija, no nikad nisam bio prevelik fan ovakvog formata. S druge strane, malo izduljen oblik sklopljenog uređaja ne smeta načelnoj iskoristivosti ili ergonomiji. Magic V5 je iznimno lagan, da se otključati jednostavnim pritiskom na tipku za paljenje i gašenje te ima vrlo kontrastni OLED zaslon uz rad do 120 Hz, a operativni sustav Magic OS9 može izvoditi sve funkcije na vanjskom ekranu, tako da nikad nisam bio 'prisiljen' otvarati uređaj osim ako to nisam želio. Bitna poboljšanja Što se zaštite tiče, telefon koristi premazano staklo ekrana (Nanocrystal Shield) i pozadine, što jamči manje ogrebotina, no kao i sa svim ostalim skupim smartfonima, tu tvrdnju nisam odlučio testirati. Ono što sa sigurnošću mogu reći je da i vanjski i unutarnji ekran imaju solidnu zaštitu od odbijanja svjetla, što je plus pri korištenju na otvorenom.

Telefon ima staklenu pozadinu kojom dominira ogroman izrez s trostrukim objektivom, a otvara se uz ugodni 'klak' i konstantan otpor pri zakretanju šarke. Honor je u ovogodišnji model ubacio nadograđen sustav za otvaranje i zatvaranje te on, pored šire stabilnosti pri zakretanju, nudi dodatnu zaštitu od prašine i vode. Magic V5 dolazi s certifikatom IP59, tj. zaštitom od prašine i uranjanja u vodu do metra dubine na pola sata. Ovo je, podsjećam, zbilja velik iskorak u odnosu na prošlogodišnji model.

Ekran i sučelje Unutarnji AMOLED zaslon od 7,95 inča impresivno je blistav i reaktivan, uz relativno mali pregib na sredini. Glavni aduti su mu brzo postavljanje paralelnih prozora i kontekstualni AI, a on, ovisno o sadržaju, na bočnom rubu ekrana može ponuditi nekoliko aplikacija u kojima možete otvoriti datoteku.

Tu je i Googleov circle to search, konverzacijski Gemini i sve koristi operativnog sustava Android. Prebacivanje među prozorima je relativno brzo, makar se na cjelokupno sučelje zbog neintuitivnosti treba naviknuti. Kamere Što se kamera tiče, telefon je opremljen širokokutnom selfi kamericom od 22 MP bez autofokusa, a ona snima lijepo ispeglane selfije, te trostrukim stražnjim modulom koji zaslužuje zasebnu rečenicu. Čine ga glavni širokokutni objektiv od 50 MP s digitalnim autofokusom, periskopskim telefoto objektivom i trostrukim optičkim zumom te ultraširokokutni objektiv od 50 MP.

Honor Magic V5 - primjeri fotografija







Honor Magic V5 - primjeri fotografija

Iskustvo fotografiranja je, usudio bih se reći, tipični Honor. Telefon je pametno 'treniran' da prepoznaje bitne predmete te ih automatski istakne, snimanje noću je fantastično, a slike snimljene danju su lijepe, samo po mojem mišljenju malo previše procesirane. Ovo možda neće zapinjati za oko korisnicima kojima su važne samo kontrastne blistave dnevne fotografije, no u usporedbi s drugim uređajima u klasi, ovaj se ne ističe ni po čemu osim po noćnoj fotografiji. Svakodnevno korištenje Što se performansi tiče, Magic V5 je zvijer. Pokreće ga masivna baterija od 5820 mAh s podrškom za brzo punjenje od 66 W uparena s Qualcomm Snapdragonom 8 Elite s 12 do 16 GB RAM-a. Ovo osigurava jako dobre performanse, pogotovo s AI-em i videoigrama, no zbog relativno tankog profila uređaja i naguranih komponenti nakon 15-20 minuta počne malo štucati i uspori se da bi se ohladio. Još jedna stvar koja mi je zapela za uho to je da zbog male težine i vrlo tankog profila vibrira pri glasnijoj reprodukciji zvuka. Ovo, naglašavam, nije stvaralo probleme tijekom videopoziva.

Što se nekog načelnog iskustva s telefonom tiče, bugovi su rijetki i uglavnom ovise o sitnim softverskim nadogradnjama, a 'umjereno' korištenje, koje obuhvaća konzumaciju medija, čačkanje po društvenim mrežama i snimanje pokoje fotografije, uglavnom je obuhvaćeno gore spomenutom baterijom. Niti u jednom slučaju nisam morao pribjegavati paljenju štedljivog načina rada, smanjivanju svjetline ekrana ili sličnim manevrima za njezino održavanje na životu. Sam telefon, doduše, za potpuno korisničko iskustvo zahtijeva kupnju jačeg punjača i robusnije maskice, s obzirom na to da sam u kutiji s testnim uređajem dobio samo kabel i telefon. Preklopnik koji puno može Unatoč svim prigovorima kojih sam se sjetio, Honor Magic V5 i dalje je jako dobar preklopni smartfon. Odlikuju ga elegantne i brze performanse, vrlo čitljivi zasloni, robusna konstrukcija, solidna kamera i elegantni dizajn, što do određene mjere opravdava relativno paprenu cijenu. Ako tražite preklopni Android koji nije težak te koji može 'glumiti' standardni smartfon i po potrebi se raširiti u minijaturni tablet, a da vas na to ne podsjeća cijelo vrijeme, novi uređaj iz Honora mogao bi biti dobar izbor.

Honor Magic V5 - slike uređaja







Honor Magic V5 - slike uređaja

Ime: Honor Magic V5

Honor Magic V5 Platforma: Android 15, MagicOS 9

Android 15, MagicOS 9 Materijali izrade: plastika, staklo, aluminij, titanij (dijelovi šarke), vlaknasti materijal na kućištu

plastika, staklo, aluminij, titanij (dijelovi šarke), vlaknasti materijal na kućištu Rasklopljen uređaj: 156,8 x 145,9 x 4,1 mm

156,8 x 145,9 x 4,1 mm Sklopljen uređaj: 156,8 x 74,3 x 8,8 mm

156,8 x 74,3 x 8,8 mm Težina: 222 g

222 g SIM: Nano-SIM, eSIM, 2 odjednom

Nano-SIM, eSIM, 2 odjednom Certifikat: IP59

IP59 Sklopivi ekran: LTPO AMOLED, 120Hz, 7,95 inča, 2172 x 2352 piksela, Honor Super Armored Inner Screen, Mohs level 4

LTPO AMOLED, 120Hz, 7,95 inča, 2172 x 2352 piksela, Honor Super Armored Inner Screen, Mohs level 4 Vanjski ekran: LTPO OLED, 120Hz, 6,43 inča, 1060 x 2376 piksela, Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield

LTPO OLED, 120Hz, 6,43 inča, 1060 x 2376 piksela, Honor Anti-scratch NanoCrystal Shield Memorija: 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM

256 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM Glavna kamera: 50 MP , f/1.6, 23mm (širokokutna), PDAF, OIS, 64 MP , f/2.5, 70 mm (periskopski telefoto), 1/2.0", 3x optički zum, 50 MP , f/2.0, 13mm, 122˚ (ultraširokokutna), AF

, f/1.6, 23mm (širokokutna), PDAF, OIS, , f/2.5, 70 mm (periskopski telefoto), 1/2.0", 3x optički zum, , f/2.0, 13mm, 122˚ (ultraširokokutna), AF Selfi kamera: 20 MP, f/2.2, 90˚, 21 mm (širokokutna)

20 MP, f/2.2, 90˚, 21 mm (širokokutna) Vanjska kamera: 20 MP, f/2.2, 90˚, 21 mm (širokokutna)

20 MP, f/2.2, 90˚, 21 mm (širokokutna) Biometrija: otisak prsta, bočni

otisak prsta, bočni Baterija: Si/C Li-Ion 5820 mAh

Si/C Li-Ion 5820 mAh Punjenje: 66W žičano, 50W bežično, 5W reverzibilno

66W žičano, 50W bežično, 5W reverzibilno Cijena: 1999 eura

1999 eura Ustupio: Honor

