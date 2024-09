Preklopni smartfon na tragu savršenstva: Isprobali smo Honor Magic V3

Izgleda kao običan smartfon

Honor Magic V3 suludo je tanak, čak i kad je sklopljen. Uz zatvorenu dijagonalu od 7,6 inča i debljinu koja je u rangu s većinom 'običnih' smartfona (9,2 mm), ovaj 226 grama težak uređaj ostavlja dojam telefona koji se ne mora rasklapati da bi bio učinkovit i funkcionalan.

Dok se konkurencija nastavlja boriti s preuskom dijagonalom vanjskog ekrana, LTPO OLED zaslon s radnim taktom od 1 do 120 Hz i osvjetljenjem do 5000 lumina dovoljno je dobar za cjelodnevnu upotrebu bez pomišljanja na rasklapanje. Kad smo već kod toga, šarka uređaja ne otvara se baš s lakoćom, a on se zna otvoriti 'do kraja' pri većim kutovima, što možda nije razlog za odustajanje od kupnje, ali donekle umanjuje dojam kad se koristi.