Nižu se reakcije: Von der Leyen se oštrijom kritikom Izraela udaljila od desnice

U reakciji na govor predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen o stanju Unije, zastupnici klubova desnog centra i desnice, EPP-a i ECR-a, su branili trgovinski sporazum sa SAD-om, dok su zastupnici Zelenih ocijenili oštrije kritike Izraelu zbog stanja u Gazi kao odmak von der Leyen od desnice u Europskom parlamentu.

Von der Leyen održala je u srijedu prvi govor o stanju Europske unije u svom drugom mandatu u kojemu je bila oštrija u kritici prema Izraelu, branila trgovinski sporazum sa SAD-om te ponovno pokrenula rasprave o potrebi za kvalificiranom većinom u vanjskoj politici. Pučani, na čelu s Manfredom Weberom, podržali su u srijedu postignuti trgovinski sporazum sa SAD-om. 'Odgovornost znači podržavanje naših trgovinskih sporazuma. Američke carine od 0 posto bile bi idealnije umjesto 15 posto, ali koja je alternativa, trgovinski rat? A odbijanje sporazuma s Mercosurom gura partnere prema Kini', rekao je Weber. I hrvatska eurozastupnica Željana Zovko (EPP/HDZ) rekla je Hini da je postignuti dogovor "za razliku od ostalih dogovora koje su Amerikanci imali, najbolji mogući u datim okolnostima". Ista podrška došla je i od Europskih konzervativaca i reformista. Talijanski eurozastupnik Nicola Procaccini rekao je da njegova skupina podupire carinski sporazum sa SAD-om 'jer je bolji od trgovinskog rata među saveznicima koji trebaju jedni druge". Hrvatski eurozastupnik Stephen Nikola Bartulica (ECR) rekao je novinarima u Strasbourgu da 'ima puno antiameričkih glasova u Parlamentu' i da bi ti glasovi trebali promisliti o tome dok se ruski predsjednik Vladimir Putin 'ponaša na ovaj način', referirajući se na obaranje ruskih dronova u Poljskoj. Bartulica je također rekao da je ljevica u Europskom parlamentu gurala temu Gaze te da oštriji ton von der Leyen u odnosu na Izrael predstavlja "popuštanje ljevici".

Govor o stanju Unije Ursule von der Leyen







Govor o stanju Unije Ursule von der Leyen

Von der Leyen je najavila suspenziju bilateralne potpore Izraelu te da će predložiti sankcije protiv ekstremističkih izraelskih ministara i nasilnih doseljenika, kao i djelomičnu suspenziju sporazuma o pridruživanju u pitanjima koja se odnose na trgovinu. Pritom je rekla kako je svjesna da će o tim pitanjima biti teško postići potrebnu većinu među državama članicama. Eurozastupnik iz redova Zelenih Daniel Freund ocijenio je ovaj govor kao odmak von der Leyen od desnice i približavanje centru, s obzirom da je spremna na sankcije Izraela zbog stanja u Gazi i jer je naglasila potrebu za osnaživanjem neovisnih medija u borbi protiv dezinformacija. Iako je von der Leyen najavila oštriji pristup prema Izraelu zbog stanja u Gazi, socijaldemokratkinja Iratxe García poručila je na raspravi ispred svog zastupničkog kluba da je taj potez "došao prekasno". 'Neovisna Europa' 'Europa se mora boriti. Za svoje mjesto u svijetu u kojem su mnoge velike sile ili ambivalentne ili otvoreno neprijateljski raspoložene prema Europi. Svijet imperijalnih ambicija i imperijalnih ratova. Svijet u kojem se ovisnosti nemilosrdno koriste kao oružje. I upravo zbog svih tih razloga mora se pojaviti nova Europa', rekla je von der Leyen samo nekoliko sati nakon što je Poljska, članica EU-a i NATO-a, oborila ruske dronove koji su upali u njezin zračni prostor. Eurozastupnik Tonino Picula (S&D/SDP) rekao je novinarima da je ruski predsjednik Vladimir Putin "htio napraviti uvod u današnju raspravu u Europskom parlamentu". 'Ovo su vremena kada je sigurnost država članica Europske unije, ali i NATO-a ugrožena. Ali treba prepustiti političku raspravu unutar NATO-a kako na ovu provokaciju odgovoriti', dodao je Picula.