Sjećate li se nedavne prve medicinske evakuacije s ISS-a u povijesti? Javio se 'krivac'

NASA-in astronaut Mike Fincke u srijedu je potvrdio da je upravo on bio član posade čije je zdravstveno stanje prošlog mjeseca dovelo do prve medicinske evakuacije u povijesti NASA-e s Međunarodne svemirske postaje.

Četveročlana Crew-11 uključivala je američke astronaute Zenu Cardman i Mikea Finckea , japansku astronautkinju Kimiyu Yui i ruskog kozmonauta Olega Platonova . Na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) bili su od lansiranja s Floride u kolovozu, a povratak je bio planiran oko svibnja ove godine. No vratili su se na Zemlju ranije nego što je planirano zbog zdravstvenog problema astronauta, što je prva takva evakuacija u povijesti.

U pisanoj izjavi 58-godišnji veteran svemirskih letova otkrio je da je on bio bolesni član posade na Međunarodnoj svemirskoj postaji. Nije iznio detalje o dijagnozi, ali je naglasio da se njegovo stanje brzo stabiliziralo zahvaljujući kolegama astronautima i liječnicima na Zemlji.

Fincke je poručio da se sada osjeća dobro. 'Svemirski let je nevjerojatna privilegija, a ponekad nas podsjeti koliko smo zapravo svi mi ljudi', naveo je u izjavi. Misija je tako završila 15. siječnja, a on ju je opisao kao 'medicinski događaj koji je zahtijevao hitnu pažnju' kolega astronauta. Zdravstveni problem doveo je i do otkazivanja planirane svemirske šetnje koju su trebali izvesti on i još jedan NASA-in astronaut.

Nakon slijetanja u Tihi ocean četvero astronauta prevezeno je u bolnicu u San Diegu, a već sljedećeg dana vratili su se kući u Houston. Dok je identitet oboljelog člana posade još bio tajna, Fincke je na konferenciji za novinare tjedan dana nakon povratka istaknuo da je ultrazvučni uređaj na svemirskoj postaji bio ključan tijekom medicinske situacije.

U srijedu je dodatno pojasnio da se nije radilo o izvanrednom stanju, već o želji da se 'iskoristi napredna medicinska dijagnostika koja nije dostupna na svemirskoj postaji'. Fincke, umirovljeni pukovnik Ratnog zrakoplovstva SAD-a koji je postao astronaut 1996. godine, tijekom četiri misije proveo je ukupno 549 dana u svemiru, piše Science Alert.

Za NASA-u su medicinske situacije na ISS-u strogo čuvana tajna, a astronauti rijetko priznaju ili javno opisuju svoja zdravstvena stanja.

Svemirske šetnje su naporne i rizične misije koje zahtijevaju mjesece obuke, uključujući glomazna svemirska odijela i pažljivo koordinirane upute dok su vezani za ISS. NASA je 2024. godine u zadnji čas otkazala planiranu svemirsku šetnju jer je jedan astronaut doživio 'nelagodu u svemirskom odijelu', a astronaut Mark Vande Hei 2021. godine otkazao je svoju svemirsku šetnju zbog ukliještenog živca.