Nova studija: Dinosauri nisu izumirali već dobro napredovali kad je udario asteroid

Starost tih fosila pronađenih na nalazištu Naashoibito u sjeverozapadnom Novom Meksiku u SAD-u bila je predmet rasprave među paleontolozima. Nova studija koristila je dvije metode datiranja kako bi utvrdila da se fosili datiraju otprilike 340.000 godina - što je u geološkom vremenu tek treptaj oka - prije trenutka kad je asteroid udario u obalu meksičkog poluotoka Yucatana prije 66 milijuna godina, na kraju razdoblja krede.

Jedna od tehnika datiranja temeljila se na smjeru Zemljinog magnetskog polja u to vrijeme, što je zabilježeno u stijeni Naashoibito. Druga je uključivala mjerenje raspada prirodnih radioaktivnih izotopa u zrncima pijeska ugrađenim u stijenu na nalazištu.

'Starost faune dinosaura Naashoibito dugo je bila kontroverza – neki istraživači sugeriraju da je bila stara čak 70 milijuna godina, dok je drugi smještaju u najkasniju kredu', rekao je paleontolog Dan Peppe sa Sveučilišta Baylor u Teksasu, jedan od autora studije objavljene u časopisu Science.

Ruši staru teoriju

Studija pruža najnovije dokaze koji opovrgavaju teoriju, nekoć popularnu među paleontolozima, da su dinosauri bili na svom zalazu prije udara asteroida.

Fosili Naashoibito pronađeni u blizini Farmingtona u Novom Meksiku pripadaju brojnim dinosaurima. Najveći je bio Alamosaurus, koji je, težak više od 30 tona i dug otprilike 30 metara, bio jedan od najvećih članova skupine dinosaura biljojeda zvanih sauropodi, koji su poznati po svojim dugim vratovima i repovima te četirima nogama nalik stupovima.

Neki od ostalih stanovnika Naashoibita su i ogromni grabežljivac Tyrannosaur i rogati Torosaur, kao i dinosaur s pačjim kljunom, oklopni dinosauri i različite vrste dinosaura nalik pticama.

Studija je otkrila da se zajednica dinosaura u južnom području Sjeverne Amerike razlikovala od one koja se nalazi na sjeveru kontinenta, što pokazuju fosili iz istodobne stjenovite formacije Hell Creek koja pokriva Montanu, Sjevernu Dakotu, Južnu Dakotu i Wyoming.

Ove dvije zajednice dijelile su neke dinosaure poput Tyrannosaura i Torosaura, ali su se razlikovale na druge načine, pokazujući jasnu podjelu sjever-jug. Na primjer, dok je Alamosaurus bio istaknuti stanovnik Naashoibita, sauropodi su bili potpuno odsutni na sjeveru.

'To pokazuje da dinosauri nisu bili jedna homogena zajednica raširena po Sjevernoj Americi koja je bila sklona izumiranju. Umjesto toga, bili su raznoliki i brojni sve do kraja krede', rekao je Peppe.

'I dalje kolosalni, i dalje slavni'

'Ponašali su se kako su se već dinosauri ponašali više od 150 milijuna godina. Prilagođavali se lokalnim uvjetima, dijelili niše u hranidbenom lancu, razlikovali se po veličini, obliku i prehrani te pokazivali bogatu raznolikost ovisno o podneblju. Nema znakova da su ovi dinosauri bili u problemima, da im se događalo nešto neobično ili da su bili na bilo kakvoj vrsti dugoročnog zalaska', kaže paleontolog sa Sveučilišta u Edinburghu i koautor studije Steve Brusatte.

Alamosaurus, također poznat po fosilima pronađenim u Teksasu i Uti, bio je posljednji sauropodni dinosaur poznat iz Sjeverne Amerike, i čini se da je bio ograničen na tople klime.

'Ništa ne ilustrira kako su dinosauri živjeli i napredovali do samog kraja bolje od činjenice da je Alamosaurus, jedan od najvećih dinosaura, ili zapravo, jedna od najvećih životinja koje su živjele na kopnu u cijeloj povijesti Zemlje, svjedočio padu asteroida', rekao je Brusatte.

'Dakle, ne samo da su sauropodi još uvijek bili prisutni kada je asteroid udario, već su i dalje napredovali, i dalje bili uzvišeni, i dalje kolosalni, i dalje slavni', rekao je Brusatte. 'Mogu zamisliti scenu: u jednom trenutku dinosaur veličine mlaznog aviona tresao je tlo dok je hodao, a već u sljedećem cijela Zemlja tresla se od energije koju je oslobodio asteroid.'