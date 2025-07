Što kad bi Zemlju pogodio asteroid? Evo kako se čovječanstvo štiti od svemirskih prijetnji

Jedan od nedavno uočenih asteroida, 2024 YR4, u početku je imao procijenjenu vjerojatnost udara u Zemlju od 3,1 posto do 2032., no ona je smanjena na 0,0017 posto. Ipak, nove procjene govore da je vjerojatnije da će pogoditi Mjesec – i to s 4,3 posto šanse. Taj asteroid, veličine 53 do 67 metara, nazivan i 'ubojicom gradova', u tom bi slučaju mogao izbaciti stotine tona krhotina prema Zemlji, ugrožavajući satelite, letjelice i astronaute.

Prije toga, u travnju 2029., asteroid Apophis – veći od Eiffelova tornja – proći će na svega 32.000 kilometara od Zemlje. Bit će vidljiv golim okom, a ta bliska putanja bila je dovoljan povod da Ujedinjeni narodi (UN) proglase 2029. godinom planetarne obrane.